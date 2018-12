Lech Poznań wygrał trzecie spotkanie z rzędu i wskoczył na podium Ekstraklasy. - Współpraca z trenerem Nawałką układa się naprawdę dobrze - przyznaje pomocnik Łukasz Trałka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Łukasz Trałka po meczu z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

Lech w Krakowie nie miał zdecydowanej przewagi, ale był skuteczniejszy. Zwycięstwo "Kolejarzowi" zapewnił uderzeniem z okolicy pola karnego Pedro Tiba.

- Spotkanie oceniam pozytywnie. W końcu wygraliśmy, więc inaczej być nie może. Trzeba jednak oddać Wiśle, że zagrała dobry mecz i była częściej przy piłce. Nie przypominam sobie jednak, by miała jakieś klarowne sytuacje... Za to my mieliśmy okazję, by prowadzić, a w drugiej połowie graliśmy bardzo konsekwentnie. Tak, by utrzymać powadzenie - analizował na gorąco Trałka.



Wisła była kolejną ofiarą Lecha, po Zagłębiu Sosnowiec i Śląsku Wrocław. Trener Nawałka nie może się jednak pochwalić kompletem punktów, ponieważ w debiucie przegrał z Cracovią.

- Nie dość, że wtedy przegraliśmy, to jeszcze w nie najlepszym stylu... Liczę jednak, że te trzy ostatnie mecze troszkę przykryły tamtą porażkę - zaznacza Trałka.



Lechici jednak dopiero teraz będą mogli lepiej poznać się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. Co prawda zaraz po meczu z Wisłą rozjechali się na święta, ale później czekają ich zgrupowania i kilkutygodniowy okres przygotowawczy.



- Do tej pory współpraca z trenerem Nawałką układa się naprawdę dobrze i liczę, że czeka nas fajna praca. Wszystko jest przygotowane i poukładane co do milimetra. Jestem ciekawy tego okresu przygotowawczego, czekam na ten czas z optymizmem - zapewnia Trałka.