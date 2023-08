Wielu spisywało go na straty. "Zmarnowany talent" Lecha Poznań rozbłysnął

- Kto następny? - zastanawiali się w Poznaniu, gdy latem sprzedany co Club Brugge został największy młody talent ostatnich miesięcy Michał Skóraś . Rozwinął się szybko, wręcz zaskakująco szybko i w sporej mierze dzięki grze w europejskich pucharach, w których Lech Poznań spędził aż dziewięć miesięcy i rozegrał20 spotkań. Rozwój Michała Skórasia był tak gwałtowny, że z zawodnika zaplecza stał się gwiazda skrzydeł Kolejorza i poszedł za granicę jak jego poprzednicy: Jakub Kamiński , Jakub Moder , Kamil Jóźwiak i wielu innych.

Pozostawało pytanie, kto następny Lecha opuści, bowiem na horyzoncie nie pojawiał się żaden nowy wychowanek o eksplodującej formie. A przecież tacy gracze to sól poznańskiego Lecha. Raz, że szczególnie lubią i cenią ich kibice jako piłkarzy z własnego kręgu, z tego regiony czy wręcz miasta, emocjonalnie związanych z klubem. Dwa, że Lech na nich zarabia najwięcej. To tacy gracze stanowią finansowy fundament Kolejorza.

Nowe pokolenie młodych graczy powoli włączanych do zespołu jak Maksymilian Pingot, Filip Wilak, Michał Gurgul to jeszcze nie ta półka. Jest rozwijający się napastnik Filip Szymczak, ale nie osiągnął on jeszcze klasy mistrzowskiej w takim stopniu.