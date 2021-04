Lech Poznań zagra we wtorek z Lechią Gdańsk, trzy dni po ponownym debiucie Macieja Skorży na ławce trenerskiej "Kolejorza" i przegranej z Rakowem Częstochowa. Trener przyznał, że jednym z jego największych wyzwań będzie współpraca z czeskim skrzydłowym Janem Sykorą.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Trener Maciej Skorża po meczu z Rakowem Częstochowa. Wideo INTERIA.TV

Jan Sykora w meczu z Rakowem Częstochowa zagrał od początku drugiej połowy. Były zawodnik Slavii Praga już po kilku minutach gry zaliczył asysty przy golu Mikaela Ishaka, dobrze dośrodkowując do niego piłkę z lewej strony pola karnego. Jednocześnie ten występ Czecha był bardzo nierówny: obok pojedynczych udanych zagrań, dużo było tych niedokładnych i nieudanych.

Jan Sykora - wyzwanie Macieja Skorży w Lechu Poznań

Reklama

O Jana Sykorę, jego formę i pozycję na boisku, trener Maciej Skorża został zapytany podczas konferencji prasowej przed meczem Lech Poznań - Lechia Gdańsk. - Jan Sykora to będzie dla mnie duże wyzwanie, jedno z większych. Obserwując go na treningach widzę zawodnika, który ma wszystkie składowe, by grać na dobrym poziomie. Ale nie potrafi sprzedać swoich umiejętności w meczach. Kluczem będzie to, by do trafić do jego głowy - przyznał od razu szkoleniowiec Lecha Poznań.

CZYTAJ TEŻ: Maciej Skorża pomylił mecze - taktyka z soboty lepsza na wtorek



- Jan gra na całej szerokości boiska, w akcji bramkowej z Rakowem "złamał" linię. Pozwalam mu na taką grę, bocznym pomocnikom daję swobodę w szukaniu sobie miejsca na boisku, w wymienianiu się pozycjami, pod warunkiem, że nie pozostawią wolnej przestrzeni rywalom po stracie przez nas piłki. Skrzydłowi będą więc chwilami grywali u nas też na pozycji numer 10, a na jakieś większe eksperymenty przyjdzie czas w okresie przygotowawczym. Teraz chcemy zacząć wygrywać, odzyskać radość - dodaje Maciej Skorża.

Lech - Lechia - transmisja tv i internetowa

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk we wtorek o godz. 20.30, transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.

Bartosz Nosal

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela