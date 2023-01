Sędzia Paweł Raczkowski nie dopatrzył się jednak przewinienia, co zdenerwowało przyjezdnych. Jak ukazały powtórki, ręka Kasperkiewicza była ułożona w naturalny sposób i znajdowała się dość blisko obrysu ciała. Widoczny jednak był ruch ręki do piłki, który według wielu powinien skutkować odgwizdaniem "jedenastki". Jest to zdecydowanie kontrowersja, którą należy zinterpretować. Uważam, że ruch ręki nie był celowym zagraniem piłki, lecz wiązał się z wykonywanym ruchem całego ciała zawodnika. Co więcej, na powtórkach widać, że Kasperkiewicz nie patrzy na futbolówkę, lecz na Skórasia, co tym bardziej powinno przekonać, że nie było to celowe zagranie piłki ręką.