Lech Poznań wygrał z Legią Warszawa 1-0 po golu Mikaela Ishaka (zobacz wideo). Poznaniacy w hicie PKO Ekstraklasy mogli wygrać wyżej, ale w doliczonym czasie gry Mikael Ishak nie wykorzystał rzutu karnego - jedenastkę obronił młody bramkarz Legii Kacper Tobiasz. Radość piłkarzy, trenerów i kibiców Lecha Poznań po zwycięstwie była wielka, bo było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo nad Legią Warszawa od 2015 roku. Wtedy Lech zakończył sezon Ekstraklasy mistrzostwem Polski.





Legia - Lech. Okolicznościowe koszulki wzbudzają emocje

Gdy poznańscy piłkarze udzielali wywiadów po meczu Legia - Lech (Bartosz Salamon w TVP Sport i Jakub Kamiński w Canal+Sport), mieli na sobie okolicznościowe koszulki. Znalazł się na nich, oprócz daty 17 października, wynik "0-1" wypisany wielką czcionką, przy czym pod jedynką znalazła się nazwa "Lech Poznań", a pod zerem słowo "gospodarz". To nawiązanie do koszulek, które po wygranej z Leicester mieli na sobie piłkarze Legii Warszawa.



Słowo "gospodarz" zamiast "Legii" nie spodobało się części osób związanym z Legią, o czym dały znać na Twitterze. Były pracownik biura prasowego Legii Warszawa, a obecnie dziennikarz Legia.net, Adam Dawidziuk, napisał w odpowiedzi do rzecznika prasowego Lecha Poznań: "- Maciuś, gratulacje, powodzenia, bo sporo sezonu przed obiema drużynami, ale koszulka z napisem "Gospodarz" jest po prostu buracka. Trzymaj się ciepło.





Wtórował mu Maciej Wandzel, biznesmen wcześniej związany z Lechem Poznań, a obecnie - z Legią Warszawa: "Na boisku jesteście bardziej błyskotliwi". Lech Poznań okolicznościowe koszulki będzie sprzedawał w swoim sklepie.





BN