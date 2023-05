Wielki talent Lecha trafi do La Liga? Trwają zaawansowane rozmowy

Są też gorsze informacje - WP SportoweFakty donoszą, że "Kolejorz" może stracić wielki talent. Oskar Tomczyk , aktualnie przebywa z reprezentacją Polski U-17 na turnieju mistrzostw Europy na Węgrzech. Pomimo wczorajszej porażki 0-3 z Walią , zawodnicy trenera Marcina Włodarskiego już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej rundy bijąc kolejno - Irlandię 5-1 i Węgry 5-3. W drugim z tych meczów Tomczyk trafił do siatki. Ogółem w 11 spotkaniach w drużynie narodowej zawodnik zdobył 12 bramek.

Oskar Tomczyk odejdzie z Lecha Poznań do Realu Sociedad?

Oczywiście poznański klub chciałby związać się z młodym zawodnikiem na długi czas, ale ten najwyraźniej ma inne plany. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Tomczyka do tej pory reprezentowała agencja Fabryka Futbolu owocnie od lat współpracująca z Lechem Poznań. To już nieaktualne. Jak donoszą WP SportoweFakty, zawodnik kilka dni temu związał się z firmą Universal Twenty Two. To międzynarodowa agencja o wiele potężniejsza od Fabryki Futbolu, z nieporównywalnie większymi kontaktami, reprezentująca między innymi Lukę Modricia.