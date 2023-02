Wielki problem rywala Lecha. Pierwszy mecz pogłębił wątpliwości

Pięć dni temu minął rok od ostatniego zwycięstwa FK Bodø/Glimt w europejskich pucharach na wyjeździe. Wtedy drużyna Kjetila Knutsena wygrała w Glasgow z Celtikiem 3-1, choć rywale oddali trzy razy więcej strzałów. Kolejnych dziewięć meczów nie przyniosło żadnej wygranej, choć przecież zespół z dalekiej północy Norwegii nie występował tylko na stadionach czołowych klubów europejskich . Latem były to też starcia z KÍ Klaksvík z Wysp Owczych (1-3), Linfield FC z Irlandii Północnej (0-1) czy Żalgirisem Wilno (1-1). W Poznaniu wicemistrz Norwegii teoretycznie nie musi wygrać, aby awansować, bo wystarczy mu do tego remis i później triumf w rzutach karnych. Jakiś problem drużyna Kjetila Knutsena jednak ma .

Bolesne przenosiny z trawy sztucznej na naturalną? Trener Bodø/Glimt mówi, jaka jest prawda

- Nie zapominajmy, że Glimt to mały klub z małego miasta na północy kontynentu. W pewnym sensie jesteśmy młodszym bratem dla każdego rywala, ludzie często tego nie pamiętają. Nasze wyniki sprawiają, że oczekiwania są coraz większe . Na pewno nadal zaproponujemy taką samą grę: aktywną, wysokim pressingiem, bo to lubimy. Zebraliśmy pewne doświadczenie, postaramy się je wykorzystać - mówi szkoleniowiec.

Trener Knutsen spodziewał się, co może zrobić Lech. Po pierwszym meczu pewności już nie ma

Stadion większy niż samo Bodø. Będzie atutem Lecha Poznań?

Atutem Lecha będzie na pewno publiczność - na stadionie przy Bułgarskiej ma być ok. 35-37 tys. widzów. - Stadion jest fantastyczny, a czy będzie 30, 40 czy 50 tysięcy, to i tak więcej, niż mieszka w Bodø. Mieliśmy okazję grać w takich warunkach, atmosfera nas cieszy. To zmotywuje tak gospodarzy, jak i nas - mówi Knutsen. Gdy jesienią jego zespół grał w Londynie z Arsenalem, na trybunach Emirates Stadium zjawiło się ponad 59 tys. osób. Lider Remier League wygrał wtedy aż 3-0. A słowa Knutsena są bliskie prawdy - w samym Bodø na początku zeszłego roku było zameldowanych 42662 osób, zaś pojemność stadionu Lecha oficjalnie to 42837 miejsca. Cały region Bodø, obejmujący też gminy Gildeskål i Beiarn to już łącznie 53 tysiące mieszkańców.