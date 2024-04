John van den Brom większość kariery trenerskiej spędził w belgijskich i holenderskich klubach, a w 2022 roku zaliczył krótki epizod w saudyjskim Al-Taawon. Po zakończeniu przygody z tym zespołem objął Lecha Poznań, zastępując na stanowisku szkoleniowca "Kolejorza" Macieja Skorżę . Wielkopolski klub pod jego wodzą doszedł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy , a sezon 2022/2023 zakończył na trzecim miejscu w Ekstraklasie.

Kolejne rozgrywki nie były już tak udane dla Lecha - zespół prowadzony przez van den Broma j uż w sierpniu 2023 roku pożegnał się z europejskimi pucharami po porażce ze Spartakiem Trnawa w trzeciej rudzie eliminacji LKE. Rundę jesienną w Ekstraklasie "Kolejorz" wprawdzie skończył na trzecim miejscu, ale po drodze stracił sporo punktów, co nie spodobało się władzom Lecha. Te po zremisowanym w grudniu meczu z Radomiakiem postanowiły zwolnić Holendra.

John van den Brom w nowym klubie. Wielki powrót byłego trenera Lecha

Van den Brom, którego w Poznaniu zastąpił Mariusz Rumak, od razu po zwolnieniu był łączony z kilkoma klubami. Jeszcze w grudniu spekulowano, że może objąć Vitesse Arnherm , w styczniu z kolei łączono go z egipskim Pyramids FC . Ostatecznie Holender zdecydował się na pierwszy z wymienionych klubów - serwis De Telegraaf donosi, że były trener Lecha już w środę 1 maja zostanie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec holenderskiego klubu.

Decyzja 57-latka jest o tyle zaskakująca, że Vitesse prowadzone obecnie przez Edwarda Sturinga w przyszłym sezonie będzie występowało na zapleczu Eredivisie. Klub, w którym gra były reprezentant Polski Kacper Kozłowski, wprawdzie w 31 dotychczasowych kolejkach wywalczył 20 punktów, ale został ukarany odjęciem aż 18 "oczek" przez krajową federację po tym, jak ta odkryła, że Vitesse nie stosowało się do zasad licencyjnych. A to oznacza, że obecnie klub zamyka ligową stawkę i niezależnie od wyników kolejnych spotkań spadnie do drugiej ligi.