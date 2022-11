Wbija ostrą szpilę Lechowi po zwycięstwie z Villarealem. "Fatalne wrażenie"

Lech Poznań bez szans na tytuł?

Dwukrotny król strzelców polskiej Ekstraklasy zaznaczył jednak, że akurat w starciu z hiszpańską drużyną Lech mu zaimponował. Po raz pierwszy w tym sezonie. I to nawet mimo tego, że trener Quique Setien wystawił rezerwowy skład na spotkanie z "Kolejorzem".

Podbrożny jest jednak zdania, że dla Lecha to mimo wszystko jedna z niewielu okazji, by dostarczyć kibicom pozytywnych wrażeń. Zespół pożegnał się z Pucharem Polski, a w tabeli Ekstraklasy musi gonić Raków Częstochowa, co na pewno nie będzie łatwe.