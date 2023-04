Ważny ruch Lecha Poznań. Chodzi o Bartosza Salamona. Szanse są jednak małe

Bartosz Salamon w szoku. "Wszystko sprawdzam"

Zaskoczenia pozytywnym wynikiem badania nie krył sam zawodnik, który po derbowym meczu z Wartą przyznał przed kamerą z Canal+ Sport, że jest bardzo skrupulatny. - Jestem najbardziej upierdliwym piłkarzem w Lechu. Wszystko sprawdzam. Nawet kiedy biorę witaminę C, to dzwonię do doktora, wysyłam mu zdjęcie, pytam, czy można - przekonywał.