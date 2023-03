Ważne słowa dla Lecha Poznań. Dla niego trzeba ubrać najlepszy garnitur

Porównanie Magnusa Erikssona z Djurgaardens IF nie jest z księżyca. Szwedzki rywal Lecha Poznań w walce o ćwierćfinał :Ligi Konferencji rywalizował z belgijskim zespołem KAA Gent w fazie grupowej tych rozgrywek. Dla Lecha określenie, że jest co najmniej tak dobry jak Belgowie jest o tyle istotne, że jeszcze kilka lat temu jego właściciel Piotr Rutkowski wspominał, że chciałby, aby klub osiągnął poziom zespołów z Beneluxu.

Lech Poznań na poziomie klubów belgijskich, albo lepszy

Magnues Eriksson został poproszony przez szwedzkich dziennikarzy, by porównać Lecha do KAA Gent i powiedział, że mistrzowie Polski są co najmniej na tym samym poziomie, o ile nie lepszym. To komplement, ale problem w tym, że z KAA Gent szwedzka drużyna sobie poradziła. Szwedzi nie grali przecież 1/16 finału właśnie dlatego, że wygrali swą grupę Ligi Konferencji. Mieli w niej niemal komplet pięciu wygranych i tylko jeden remis, w pierwszym meczu z irlandzkim Shamrock Rovers - zespołem ostatecznie z ostatniego miejsca. Szwedzi wygrali z KAA Gent 4-2 i 1-0, pokonali także Norwegów z Molde FK w rozmiarach 3-2 i 3-2, co pokazuje, że strzelają znacznie więcej goli od Lecha.