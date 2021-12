Jakub Kamiński jest najbardziej łakomym kąskiem spośród wszystkich graczy Lecha Poznań. Duże oferty na niego przychodzą do Kolejorza już od roku, ale do tej pory Lech nie zamierzał go sprzedawać. Teraz jest na to gotowy, przy czym chciałby, aby Jakub Kamiński został w klubie do końca sezonu. Takie życzenie wyraził też trener Maciej Skorża.

CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań straci Jakuba Kamińskiego. To przesądzone





Lech Poznań zatrzymuje Jakuba Kamińskiego

Reklama

Jak pisaliśmy, Lech postanowił utrzymać kadrę i Jakuba Kamińskiego do końca sezonu, aczkolwiek nie ręczył za decyzje, które podejmie sam zawodnik. W rozmowie ze stroną klubową Jakub Kamiński jednoznacznie zadeklarował, że zamierza zostać do czerwca. - Mam jeszcze zadania do wykonania w Lechu, więc mogę uspokoić - zostaję na pewno do końca sezonu w Poznaniu - powiedział.



- Zasłużyłem postawą na początku sezonie, żeby zostać powołanym i zadebiutować w kadrze narodowej. Cieszy mnie to, bo spełniłem marzenie - mówi Jakub Kamiński o swojej grze w kadrze narodowej. I nie uważa, aby występy w młodzieżówce były mniej prestiżowe. - To honor grać dla reprezentacji U-21, nie jest to dla mnie jakakolwiek ujma, że występuję ostatnio właśnie w tej kadrze.