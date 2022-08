Ważna decyzja trenera Lecha - jeden piłkarz niezdolny do gry

Lech Poznań zagra w czwartek w Reykjaviku z Vikingurem - będzie to pierwsze spotkanie trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Aby zagrać w fazie grupowej, "Kolejorz" musi wyeliminować mistrza Islandii, a później przegranego z pary Malmö FF - F91 Dudelange. O ile w polskiej Ekstraklasie Lech spisuje się beznadziejnie, to w pucharach dość pewnie ograł Dinamo Batumi. - Gramy w dwóch różnych rozgrywkach, w lidze nie idzie nam za dobrze, ale puchary są jednym z większych wyzwań dla klubu, piłkarzy i dla mnie. Mamy dwie rundy do przejścia, by zagrać w fazie grupowej. I to jest dobre dla zawodników, że ligę i puchary można rozdzielić. Jesteśmy na Islandii, mamy spotkanie z bardzo silnym zespołem i myślimy tylko o nim. Chcemy uzyskać wynik, który da nam dobrą pozycję przed rewanżem - zapewnił trener Lecha John van den Brom.

Reklama

Ważna decyzja van den Broma - jeden bramkarz nie jest gotowy

Lech Poznań Kolejny koszmar mistrza Polski? "Kiedyś na Islandii było nie do pomyślenia" Holender zabrał do Reykjaviku moc no osłabiony zespół, w którym brakuje m.in. trzech kontuzjowanych środkowych obrońców (Bartosza Salamona, Ľubomíra Šatki i Antonio Milicia), skrzydłowego Adriela Ba Loua'y i napastnika Artura Sobiecha. Z zespołem przyleciał bramkarz Artur Rudko, ale wiadomo już, że w czwartek nie zagra. Ukraiński golkiper doznał kontuzji pachwiny w końcówce meczu w Batumi. - Próbowaliśmy wczoraj na treningu, ale nie jest jeszcze gotowy - powiedział szkoleniowiec. - Mamy 18 piłkarzy, każdy z nich jest gotowy do występu. Łatwiej grać w czwartek po niedzieli, niż w niedzielę po czwartku, bo to jeden dzień więcej. O składzie nic teraz nie powiem. Jak grasz tyle spotkań, to musisz patrzeć na zawodników, słuchać ich, swojego sztabu i sztabu medycznego. To najlepsza droga - twierdzi. Wątpliwości Holendra mogą dotyczyć tego, kto zagra na środku obrony obok Filipa Dagerståla - Barry Douglas czy Maksymilian Pingot. Szkot ma większe doświadczenie, Pingot jest z kolei dużo wyższy, co może mieć znaczenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alan Czerwiński: To bardzo boli, bardzo. WIDEO INTERIA.TV

Lech faworytem dwumeczu? Tak to widzi jego trener

Lech Poznań Lech na Islandii. Na wyspie doszło do wybuchu wulkanu! Zdaniem van den Broma Lech jest faworytem tego dwumeczu. - Zawsze trudno o tym mówić przed spotkaniem, ale jeśli spojrzysz na fakt, że mistrz Polski gra z mistrzem Islandii, to jesteśmy faworytem. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oceniam może 60 na 40 na naszą korzyść. W Holandii dobre zespoły nastawione są zawsze na wygrywanie - powiedział i dodał kilka pozytywnych słów o rywalu: - Jak atakują, to wieloma graczami i musimy być na to gotowi. Dzięki temu zdobyli pięć bramek w meczach z Malmö. Ja wierzę w naszą jakość, gdy będziemy mieli piłkę. Wtedy jesteśmy w stanie zdobyć wiele goli, a to uczynili Szwedzi. Vikingur ma mocne, ale i słabsze strony. Musimy mieć po prostu mniej tych słabych stron niż oni.

Vikingur - Lech. Gdzie transmisja?

Mecz Vikingura Reykjavik z Lechem Poznań odbędzie się na stadionie Víkingsvöllur w czwartek o godz. 20.45. Transmisja w TVP Sport, tekstowa relacja "na żywo" - na sport.interia.pl.