Walka z czasem trwa. Wielcy rywale zagrają towarzysko

Do godziny "zero" pozostały dwa tygodnie, dlatego polscy pucharowicze nie próżnują. W środę Lechia zmierzyła się z Rakowem i przegrała 1-2. Dziś Lech spróbuje swoich sił na tle Pogoni Szczecin. To jeden z najciekawiej zapowiadających się sparingów w Polsce - mistrz kontra trzecia drużyna poprzedniego sezonu.

Lech - Pogoń: Obie drużyny walczą z czasem

Oba zespoły walczą z czasem. Pogoń nadal nie przeprowadziła żadnego transferu, a sami włodarze klubu przyznawali, że jest zapotrzebowanie na dwa jakościowe wzmocnienia. Chodzi o pozycję lewego obrońcy i napastnika. Tymczasem na dwa tygodnie przed rywalizacją z KR Reyjkavik kadra pozostaje bez zmian.

Lech także walczy z czasem. Trener John van den Brom przybył do Poznania na początku tygodnia i w przyspieszonym trybie musi poznać drużynę. Ma zaledwie kilkanaście dni na to, aby wprowadzić swoje pomysły i przygotować podopiecznych na starcie z Karabachem Agdam.

Potyczka pomiędzy "Kolejorzem" a "Portowcami" może przynieść odpowiedź na pytanie o formę obu drużyn. Być może wskaże też, w jakim kierunku chcą podążać nowi szkoleniowcy. Przypomnijmy, że po blisko pięciu latach Pogoń opuścił Kosta Runjaic, a jego miejsce zajął Jens Gustafsson.

Lech - Pogoń: O której mecz, gdzie oglądać?

Spotkanie towarzyskie Lech - Pogoń rozpocznie się w czwartek o 17. Kibice będą mogli obejrzeć transmisję z Opalenicy. Będzie ona dostępna na kanałach YouTube Lecha i Pogoni, a także w kanałach telewizyjnych WTK i Fanklub TV.

W rolę komentatorów wcielą się dziennikarz WTK Paweł Jonik i rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland.

Jakub Żelepień, Interia