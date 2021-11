Jan Sykora, gdy przechodził do Lecha Poznań z FK Jablonec, był zapowiadany jako nowa gwiazda PKO Ekstraklasy. Przez cały poprzedni sezon w polskiej lidze ani przez moment nie zbliżył się jednak do tego statusu. Strzelił tylko jednego gola (na Cyprze w eliminacjach Ligi Europy z Apollonem - zobacz skrót wideo), miał pięć asyst. Jak na 36 meczów we wszystkich rozgrywkach - to skromny dorobek.



Reklama

Jan Sykora - z Czech do Lecha i z Lecha do Czech

Niska liczba goli i asyst Jana Sykory w Lechu Poznań byłaby pewnie mniejszym problemem, gdyby wykazywał się na boisku w inny sposób. Czech jednak w wielu meczach nie sprawiał wrażenia piłkarza dobrze rozumiejącego się z zespołem, podejmował na boisku złe decyzje, brakowało mu przebojowości. Lech Poznań zdecydował, że - aby mieć w kadrze jeszcze jednego napastnika - wypożyczy Jana Sykorę do Czech. Trener Maciej Skorża nie był w pełni przekonany do tego pomysłu, bo - jak twierdzi - wciąż wierzy w Jana Sykorę. Transfer czasowy do czeskiej Viktorii Pilzno okazał się jednak dobrą decyzją. Jan Sykora szybko strzelił gola w ważnym i prestiżowym meczu ze Spartą Praga, jest jednym z ważniejszych piłkarzy lidera czeskiej ligi. Ma też dwie asysty, dwa razy był też wybierany najlepszym zawodnikiem meczu w czeskiej lidze.

Lech Poznań. Jan Sykora znów w reprezentacji Czech - gole z Kuwejtem i Estonią

Ta wysoka forma sprawiła, że Jan Sykora wrócił do reprezentacji Czech. Debiutował w niej w 2016 roku, rok później przeciw Islandii strzelił w niej swojego pierwszego gola.



Czwartkowy towarzyski mecz z Kuwejtem oraz wtorkowe spotkanie Czechy - Estonia były dla Jana Sykory występami numer 10 i 11 w reprezentacji narodowej. Z Kuwejtem (7-0) strzelił dwa gole, a przeciw Estonii, w ostatnim meczu eliminacji MŚ 2022, ustalił wynik na 2-0, pewnie wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem po stracie piłki przez obrońcę rywali. Gol Jana Sykory padł w 85. minucie, a na boisko wszedł on w 28. minucie.



Czechy zagrają w barażach o MŚ 2022 dzięki dobrej postawie w Lidze Narodów. W barażach - tak jak Polska - będą nierozstawieni. Podczas losowania półfinału barażów mogą więc trafić na Portugalię, Włochy, Szwecję, Szkocję, Walię i Rosję, przy czym prawdopodobieństwo, że trafią na Rosję jest wyższe niż w przypadku pozostałych rywali.





Czechy - Estonia 2-0 (0-0)

Bramki: Brabec 59', Sykora 85'.

Czechy: Vaclík - Coufal (C), Zima, Brabec, Novák - Král (60. Kuchta), M. Sadílek (69. Pavelka) - Masopust (60. Krmenčík), Barák, Pešek (28. J. Sýkora) - Vydra (69. J. Kopic).



Estonia: Igonen - Kuusk, Paskotši (86. Kirss), Tamm, Mets, Siňavskij (61. Henrik Ojamaa) - Poom, Kreida, Vassiljev (C) - Sappinen (76. Zenjov), Sorga (61. Anier).