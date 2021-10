Lech Poznań w dwóch kolejnych meczach u siebie zanotował bilans bramkowy 9-0 (5-0 z Wisłą Kraków i 4-0 ze Śląskiem Wrocław), co nie zdarzyło mu się od lat 80.. - Chyba możemy już mówić o "twierdzy Poznań". To istotne nie tylko dlatego, że Lech Poznań spełnił dwa razy oczekiwania prawie 30 tys. widzów. Wydaje mi się, że trener Maciej Skorża i jego zespół zaczynają mieć poczucie, że duża poznańska publiczność jest ich atutem - mówi Bartosz Nosal w podcaście poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl, "Lech na właściwym torze". - Wydaje mi się, że kibice Lecha Poznań zaczynają odczuwać swego rodzaju ulgę, że już nie muszą się trząść przed każdym meczem, czy Lech się skompromituje. Druga połowa w Białymstoku zakrywała o kpinę, ale to już rzadkie przypadki. Można to traktować jak wyjątek, a nie regułę. Bo na wyjątki, na pojedyncze błędy, każdy może sobie pozwolić - uważa Radosław Nawrot ze Sport.Interia.pl. - Lech u siebie zaczyna się czuć bezpiecznie - dodaje.

Pewną metaforą zmian w sferze sportowej Lecha Poznań może być też to, co w najbliższym czasie ma się stać na stadionie przy ul. Bułgarskiej. . - Z tego co wiem, Lech Poznań zamierza w końcu zająć się porządkiem na stadionie. W sprawie ptasich odchodów, weźmie do pomocy drapieżnika. W końcu ma też zostać umyta membrana - podkreśla Radosław Nawrot.





