Vikingur faworytem do awansu? Tak to widzi kapitan

Lech Poznań przed tygodniem przegrał w Reykjaviku z Vikingurem 0-1 i realnie zagraża mu pożegnanie się z europejskimi rozgrywkami. Tamto spotkanie odbyło się na sztucznej trawie, która tuż pierwszym gwizdkiem sędziego została jeszcze dodatkowo podlana. pracujący w Akademii Lecha Rafał Ulatowski, świetnie znający islandzkie realia, wyjaśniał: "sztuczna nawierzchnia jest jeszcze podlewana przed meczem, podkreślę to, bo w Polsce się tak nie robi. W efekcie przez pierwsze 10-15 minut mamy zupełnie inną dyscyplinę sportu. My nie trenujemy w ogóle na sztucznej trawie, a jak oni ją podleją, to pierwsze minuty będziemy musieli poświęcić na zapoznanie się z tą nawierzchnią". Oficjalnie nikt w poznańskiej ekipie nie tłumaczył porażki nawierzchnią, ale nawet wczoraj trener John van den Brom mówił, że "w Poznaniu będzie inaczej".

Reklama

Júlíus Magnússon: Lech zna swój stadion, to jego atut

Lech Poznań Trener mistrza Islandii ostrzega Lecha. "To nasza przewaga" Kapitan Vikingura Júlíus Magnússon przekonuje jednak, że dla jego drużyny fakt gry na naturalnej nawierzchni nie ma większego znaczenia. W islandzkiej ekstraklasie występuje 12 drużyn - mniej więcej połowa z nich gra na normalnej trawie, połowa zaś na sztucznej. - My tego lata też graliśmy na naturalnej nawierzchni, choć trenujemy zwykle na sztucznej. Jesteśmy przygotowani, więc nie sądzę, by to grało jakąś rolę. Aczkolwiek Lech znacznie lepiej zna swój stadion i wie, jaka jest murawa, więc to jest dla nich małą przewagę - mówił Islandczyk.

Vikingur underdogiem? Tak to widzi kapitan zespołu

Jeśli patrzeć tylko rynkową wartość piłkarzy obu klubów, to przewaga po stronie Lecha jest ogromna - jego kadra wyceniana jest kilkanaście razy wyżej od rywala. W zespole mistrza Polski są reprezentanci Polski, Szwecji, Słowacji czy Gruzji, po stronie Vikingura najlepiej zapowiadający się gracz został właśnie sprzedany do Rosenborga. - Oczywiście, oni mają większą liczbę profesjonalnych piłkarzy, są lepiej wyceniani na rynku, my tu jesteśmy takim underdogiem. Lech jest faworytem, to mistrz Polski. Ale naszą przewagą jest 1-0 z pierwszego meczu. Widzieliśmy już na Islandii, że potrafimy z nimi grać. Nie mamy nic do stracenia, nikt nie oczekuje od nas awansu. Musimy być jednak w stu procentach skupić się na tym meczu, pokazać pełnię swoich umiejętności. Jeśli nam to wszystko wyjdzie, nie popełnimy błędów, to może dojść do tego, co stało się w pierwszym meczu - przekonuje Magnússon.

Lech Poznań - Vikingur Reykjavik. Gdzie transmisja?

Rewanżowy mecz trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji między Lechem Poznań i Vikingurem Reykjavik odbędzie się w czwartek w stolicy Wielkopolski. Jego początek o godz. 20.30. Transmisja w TVP Sport, tekstowa relacja na żywo - w Interii. Pierwsze spotkanie Vikingur wygrał 1-0.