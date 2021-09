Lech Poznań meczami z MSV Duisburg debiutował w europejskich pucharach. Odpadł po porażkach 0-5 i 2-5, ale ten dwumecz i tak przeszedł do historii. By upamiętnić boje z niemieckim klubem, kibic i kolekcjoner programów meczowych, postanowił po latach wydać - w szacie podobnej jak Kolejorz robił to przy okazji innych spotkań - program na tamto spotkanie. Zbiórka zakończyła się sukcesem i w nakładzie ok. 100 sztuk program już trafił do odbiorców. Ostatni sztuki można jeszcze kupić na Allegro, część z nich będzie wystawiona na aukcjach charytatywnych.

Lech Poznań w pucharach w zielonych koszulkach Warty Poznań

Co ciekawe, przy okazji wydawania programu na mecz Lech Poznań - MSV Duisburg, udało się ustalić prawdziwą wersję ciekawostki związanej z tym spotkaniem. O tym, że Lech Poznań przeciw MSV Duisburg wystąpił w zielonych koszulkach Warty Poznań, było wiadomo od zawsze. Przy okazji jednak błędnie była podawana informacja, że piłkarze Lecha mieli na koszulkach herb Warty Poznań. Nie jest to prawda. W miejscu klubowego herbu znalazło się bowiem logo Centrum Zdrowia Dziecka (z takim na koszulkach grała też Polska na mistrzostwach świata 1978). Koloryzowane zdjęcia piłkarzy Lecha w zielonych koszulkach Warty były częścią pakietu dostępnego w ramach zrzutki na wydanie programu.



