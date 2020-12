Tymoteusz Puchacz: stać nas było na więcej

Lech Poznań przegrał z Rangers FC 0-2 w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Europy. Tymoteusz Puchacz surowo ocenił występ swojej drużyny, podkreślił jednak atuty i klasę rywala.

- Stworzyliśmy klarowne sytuacje na początku meczu szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Rangers to dobry taktycznie zespół, dobrze zamykają przestrzenie. Steven Gerrard to poukładał jako trener, a do tego są jakościowi zawodnicy - zrelacjonował krótko mecz reprezentant Polski.

Puchacz był pod wrażeniem taktycznego kunsztu i gry w obronie przeciwników - W przerwie zwróciliśmy uwagę, na to jak dobrze grali. Ciężko im strzelić gola, ciężko w ogóle oddać strzał na ich bramkę - powiedział dla TVP Sport defensor "Kolejorza".

- Stać nas było na więcej te 3 punkty. Ten bilans trochę zamazuje obraz tego jak graliśmy. Dorobek punktowy mógł być większy, ale pokazaliśmy się dobrze. W ostatnich dwóch spotkaniach nie graliśmy na odpowiednim poziomie, ale całościowo było nieźle - stwierdził obrońca Lecha

Czołowy piłkarz poznańskiej ekipy jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość - Jeśli grasz z najlepszymi, to podnosisz swój poziom i rozwijasz się. Ja podniosłem swoje umiejętności. Chcemy grać dalej w Europie, bo nam się to spodobało - zakończył.

