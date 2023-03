Trudna sytuacja bohatera Lecha. Jasna deklaracja w sprawie Rosji

Sytuacja prawna Filipa Dagerstala jest dość skomplikowana. W 2021 r. zawodnik związał się kontraktem z rosyjskim klubem Chimki Moskwa . Po rosyjskiej agresji na Ukrainę piłkarze dostali możliwość jednostronnego zawieszenia kontraktów z rosyjskimi klubami. Dagerstal skorzystał z tej opcji i przeszedł do macierzystego klubu IFK Norkkoping . Latem 2022 r. na tej samej zasadzie przeszedł do Lecha Poznań . Jaka jest zatem przyszłość szwedzkiego piłkarza?

- Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Wiele zależy od tego, co zadecyduje FIFA. Nie chciałbym wracać do Rosji. W Lechu wiedzą, że jestem na to otwarty na przedłużenie współpracy - zakończył Filip Dagestral, szwedzki obrońca Lecha Poznań. Ze stolicy Wielkopolski z końcem sezonu odejdzie zapewne Słowak Lubomir Satka, dlatego zapewne znalazłoby się miejsce dla Dagerstala.