Lech prowadzi w lidze i po raz pierwszy od 19 lat, od października 1992 roku przystępuje do meczu z Legią w Warszawie jako lider. Warszawiacy tracą aż 12 punktów i choć mają dwa mecze zaległe, to jednak porażka u siebie z Lechem może poważnie utrudnić im gonienie czołówki i dogiąć ich w lidze jeszcze bardziej niż teraz, gdy przegrali już pięć z ośmiu meczów. To większość.

Poznaniacy przegrali tylko raz, z Jagiellonią Białystok. Nie chodzi jednak tylko o punkty, ale także o styl gry i postępy jakie lechici zrobili pod wodzą Macieja Skorży. W wielu aspektach gry, od zaangażowaniu większej liczby graczy w defensywę po stałe fragmenty gry widać poważne zmiany, które mają odzwierciedlenie w tabeli.



Legia Warszawa - Lech Poznań. Napięcie u kibiców

Kibice Lecha liczą na to, że ich pupile wykorzystają słabość legionistów w tej fazie sezonu. Do starcia z warszawiakami podchodzą dość spokojnie, ale napięcie jest jednak odczuwalne i oczekiwanie na sukces - także. Potwierdza to również trener Skorża:



- Nawet mój przemiły sąsiad motywował mnie przy windzie przed meczem z Legią - mówi trener Kolejorza. - Dociera więc do nas to, co się dzieje. Czujemy atmosferę i oczekiwania, czujemy to na każdym kroku. Tym bardziej chcemy temu sprostać. Nasz cel jest jeden: my chcemy być dalej liderem. remis nam nic nie da w tym meczu, nic nie da też Legii. Liczę na to, że ta atmosfera stadionu przy Łazienkowskiej zmobilizuje nas dodatkowo.





Legia - Lech: gdzie oglądać transmisję tv?

Wcześniej jednak Lech zagra prestiżowy mecz z Legią Warszawa. Starcie mistrza Polski z liderem PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę w stolicy - początek o godz. 17.30. Transmisja i stream online meczu Legia - Lech w TVP Sport i Canal+, "na żywo" na Sport.Interia.pl.