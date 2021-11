Kadra Lecha Poznań została wzmocniona latem do tego stopnia, że jest jedną z najbardziej imponujących w polskiej lidze. Jej rozmiary dają trenerowi komfort, ale jednocześnie sprawiają kłopot, co przyznaje szkoleniowiec Lecha Poznań Maciej Skorża. Więcej niż 10 spotkań w sezonie rozegrało dotąd 15 zawodników Kolejorza.



- Nie ma dnia, abym się nie zastanawiał nad tym, jak z tej kadry korzystać, ale pamiętam o wyjątkowości tego sezonu - mówi poznański trener Maciej Skorża. - To nie jest dla nas normalny sezon, więc staramy się margines ryzyka ograniczać do minimum. To powoduje, że zawodnicy cierpią. Trzymamy się bowiem bardziej kurczowo sprawdzonych rozwiązań i nie mamy takiego pola manewru do szukania nowych, ryzykowania. Chcemy jednak za wszelką cenę zdobyć tytuł, stąd takie, a nie inne decyzje.



Lech Poznań. Wątpliwości Macieja Skorży

Trener Skorża przyznaje: - Pewnie można byłoby lepiej zarządzać kadrą Lecha, mieć lepiej przygotowanych zawodników spoza pierwszego składu, dawać im więcej szans gry. Często jest jednak tak, że na pewne nurtujące pytania człowiek znajduje odpowiedzi dopiero po meczu. Ja muszę się mierzyć z podejmowaniem decyzji i pytaniami pod presją walki o trzy punkty w każdym meczu. W tych warunkach czasem podejmuję decyzję lepsze, czasem gorsze. Nikt w pracy zawodowej nie podejmuje tylko dobrych decyzji.



Szkoleniowiec Kolejorza przyznał jednak, że biorąc to wszystko pod uwagę, generalnie jest zadowolony ze stanu zespołu w szatni. Jak mówi, wciąż jest w nim dynamika, energia do pracy, dobra praca na treningach, choć trudne momenty się zdarzają. - Dzisiaj miałem trudną rozmowę z jednym z zawodników. Dzwonił też do mnie jeden z trenerów Ekstraklasy, nie podam nazwiska, który pytał, czy kogoś z zawodników odpuszczamy, bo on chętnie weźmie.



- Trener Gołębiewski - zasugerowali dziennikarze szkoleniowca Legii Warszawa.



Maciej Skorża dodał: - Nigdy w życiu nie zarządzałem taką kadrą. Praktycznie na każdej pozycji mamy świetnych graczy. Myślę, że ona pod względem struktury kadry byłaby odwzierciedleniem solidnej drużyny ligi Top 5 w Europie - stwierdził.





Derby Poznania Lech - Warta. Gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się z Wartą Poznań w niedzielę o godz. 15 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisja w Canal+, Canal+ Sport i TVP.