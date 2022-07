Trener Lecha zaskoczył trzema nazwiskami. Zagrają w Baku z Karabachem?

Już przed meczem z Rakowem trener Lecha zapowiadał, że dokona licznych zmian w składzie. Można się było spodziewać nawet całkowitej wymiany jedenastki, aby wszyscy zawodnicy, którzy wybiegali spotkanie we wtorek, teraz odpoczęli. Tymczasem =John van den Brom postawił w środku pomocy na Radosława Murawskiego i Jespera Karlstroma, a na środku obrony wystąpił Antonio Milić. We wtorek zaś Murawskiego w ostatnim kwadransie łapały skurcze mięśniowe i został zmieniony, a Szwed nie miał w samej końcówce siły, by blokować dośrodkowania Azerów. - Są wystarczająco przygotowani, by grać trzy razy z rzędu. Są sprawni, mocni, będą gotowi - przekonywał trener Lecha. A to ważne, bo dla tej trójki nie ma za bardzo alternatywy.

John van den Brom: Raków gra tak samo, trudno nam znaleźć rozwiązanie

Największym zaskoczeniem w składzie Lecha było wystawienie Niki Kwekweskiriego w roli środkowego obrońcy. To w końcu bśrodkowy pomocnik. - Eksperyment się sprawdził, był rozwiązaniem na podania przy pressingu rywali. Tyle że to nie wystarczyło do tego, aby poradzić sobie z Rakowem. Taki był mój wybór, aby zrobić wiele zmian, myśląc już o następnym meczu - stwierdził holenderski szkoleniowiec. - A Raków zawsze gra z nami tak samo i trudno nam znaleźć rozwiązanie. Widać było, jak im bardzo zależy na tym trofeum. Mieliśmy problemy z kreowaniem akcji, wiedzieliśmy, co się może wydarzyć - dodał.

