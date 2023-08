Trener Lecha Poznań ruszył na dziennikarzy w sprawie bramkarza

Ten bramkarz rodem ze Śląska, który do Lecha Poznań trafił jeszcze jako junior, ale nie miał długo okazji w nim debiutować, ostatni sezon spędził w Stali Mielec , gdzie okazał się rewelacją. Wcześniej bronił w GKS Katowice i Elanie Toruń . Według kibiców, nieco absurdalne jest, że Lech ściąga bramkarza tak błyszczącego w lidze w poprzednim sezonie i nie wystawia go - Bartosz Mrozek zagrał bowiem tylko w jednym meczu , wyjazdowym z Żalgirisem Kowno w Lidze Konferencji.

Skoro Filip Bednarek popełnił błędy, to jest okazja, by wpuścić teraz do bramki zmiennika - konstatują kibice, ale nie zgadza się z tym trener John van den Brom. Nie zdradził on, kogo wystawi w bramce przeciwko Spartakowi Trnava, ale odniósł się do tej krytyki i związanych z nią pytań dziennikarzy.