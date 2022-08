Trener Lecha Poznań jasno: Musimy przestać! Bez tego nie wygramy

John van den Brom nie do końca rozumie te obawy kibiców i dziennikarzy przed starciem Lecha z F91 Dudelange. To czwarta i decydująca runda eliminacji Ligi Konferencji, po której przekonamy się, czy Kolejorz znajdzie się w fazie grupowej rozgrywek, czy nie. Ten Kolejorz, który jest krytykowany za fatalną grę i brak wzmocnień po zdobyciu mistrzostwa. - Nigdy się nie martwię przed meczem, zawsze myślę pozytywnie - mówi holenderski szkoleniowiec znany z optymistycznego podejścia do sprawy. - Moja rola trenera to przygotowanie zespołu pozytywnie i konstruktywnie do kolejnego meczu, tak abyśmy awansowali do fazy grupowej. To szansa, chcemy ją wykorzystać. To szansa pokazania każdemu w Polsce, a szczególnie w Poznaniu, że wciąż żyjemy.

Reklama

Holenderski trener dodał, że zespół z Luksemburga jest niezwykle doświadczony, ma w kadrze wielu starszych zawodników. - Może stanowić dla nas problem, zwłaszcza podczas stałych fragmentów gry, gdyż są to gracze wysocy - uważa. - Musimy być świetnie przygotowani we fragmentach defensywnych.

A z tym Lech ma wielki problem, gdyż co mecz traci bramki i niemal w każdym spotkaniu występuje w innym zestawieniu linii defensywnych.

Lech Poznań traci dużo bramek

- Tracimy dużo bramek, to prawda - zgadza się John van den Brom. - Dyskutujemy o tym, jak to zmienić. A zmienić musimy, gdyż bez tego nie będziemy wygrywać. W meczu ze Śląskiem Wrocław graliśmy bardzo dobrze, ale znów bez strzelonego gola, za to sami go straciliśmy. Oddaliśmy piłkę w środku pola, rywal przerzucił piłkę i padł gol. Musimy to zmienić, to raz. Dwa, wszyscy znają nasza sytuację w środku obrony, a ja nie chcę się tym tłumaczyć, ale jest ona trudna. W czwartek znów będzie to samo, zagra dwóch lewonożnych graczy Milić i Pingot. To nie jest sytuacja idealna.

Zobacz też: Na Lecha Poznań i Raków Częstochowa czekają duże marki europejskiej piłki

Liga Konferencji: Lech - Dudelange. Gdzie oglądać w tv i online live stream? (transmisja)

Mecz 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji: Lech Poznań - F91 Dudelange będzie można oglądać w tv na kanale TVP Sport. Transmisja meczu Lech - Dudelange online live stream na sporttvp.pl. Starcie Lecha z Dudelange dostępne także na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Lech Poznań - F91 Dudelange na sport.interia.pl.