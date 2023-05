Trener Lecha o zdrowiu Ishaka. "Najlepsze, co mogłem usłyszeć"

Roli Mikaela Ishaka w Lechu Poznań nie da się przecenić - Szwed jest najważniejszym zawodnikiem, kapitanem, przywódcą w szatni i na boisku. Do 20 kwietnia rozegrał dla "Kolejorza" 43 mecze, zdobył w nich 20 bramek . Po raz ostatni pojawił się na boisku w końcówce spotkania wyjazdowego z Fiorentiną , przy stanie 3:1 dla poznaniaków . Już wtedy coś z jego zdrowiem było nie tak. Kolejnych meczów nie rozegrał - klub tłumaczył to niedyspozycją. Jak się okazało, napastnik poznańskiej drużyny zmagał się z boreliozą .

Mikael Ishak przyznaje: "lekarze byli zaniepokojeni". Podobno już jest lepiej

- Prawda jest taka, że czułem się źle już przez trzy i pół miesiąca . Kaszlałem, a do tego nie miałem energii i bolały mnie mięśnie. Trenowałem, ale poprosiłem sztab medyczny, by to sprawdzili. Teraz czuję się lepiej, ale dobrze wciąż nie jest. Z boreliozą nie ma żartów. Jeśli masz ją przez dłuższy czas, może atakować nerwy i nawet sparaliżować twoje ciało. Nie wiem, czy byłem u kresu swoich sił, ale lekarze byli zaniepokojeni - mówił w tym tygodniu Ishak w wywiadzie dla szwedzkiego portalu Länstidningen Södertälje. Być może jego gehenna zmierza ku końcowi .

- Nie moje to zadanie, by mówić o jego stanie zdrowia, ale mogę powiedzieć, że ma być gotowy na nowy sezon. Jego brak to problem dla każdego z nas: dla mnie, drużyny, kibiców. Pozytywna wiadomość jest taka, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Usłyszałem oto d niego, ale i od doktora, będzie gotowy na 26 czerwca, gdy zaczniemy przygotowania. To najlepsze, co mogłem usłyszeć - mówi trener Lecha John van den Brom.