Trener Lecha o wzmocnieniach na koniec okienka. Ma być więcej niż jedno

Choć przysłowiowa "jedna jaskółka wiosny nie czyni", to trener Lecha Poznań John van den Brom jest przekonany, że jego zespół będzie już teraz na fali wznoszącej. W niedzielę wygrał pierwsze spotkanie w lidze - pokonał Piasta Gliwice 1-0, a rywale nie oddali choćby jednego celnego strzału. Co ważne - Lech dokonał tej sztuki zaraz po meczu pucharowym, który dał mu awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.

- Nareszcie! W pucharach wygrywaliśmy czasem, a w lidze nie. Cieszy mnie nie tylko wynik, ale też i dobra gra. Ten mecz pokazał, że mamy szeroką kadrę, bo zagrało wielu zmienników, którzy nie wystąpili w czwartek w jedenastce. I dali radę! Dla mnie, jako trenera, to bardzo ważne - mówił szkoleniowiec Lecha.

I rozpływał się nad swoim zespołem: - Jestem zadowolony z gry, będziemy coraz lepsi i mocniejsi i gotowi do gry co trzy dni aż do mistrzostw świata - mówił szkoleniowiec. Cieszył się z tego, że wreszcie nie musiał kombinować na środku obrony. - To bardzo, bardzo dobre, gdy możesz wystawić dwóch stoperów, a dwóch kolejnych masz na ławce. Milić i Dagerstål zagrali pierwszy raz razem, ale dobrze się spisali - tłumaczył.

Trener Lecha liczy na wzmocnienia. Pracowite dni w Lechu

Lech Poznań Lech mógł mieć Kownackiego, postawił na Helika. I został z niczym Skąd takie przekonanie Holendra, że Lech będzie w stanie wytrzymać fizycznie, skoro do połowy listopada czeka go jeszcze 20 spotkań? Może stąd, że bardzo liczy na kolejne wzmocnienia. Wczoraj na stadionie witał się z Mateuszem Żukowskim, który ma zostać nowym obrońcą "Kolejorza". - Tylko uścisnąłem mu rękę i powiedziałem "witam". Sprawa nie jest jeszcze do końca załatwiona, ale wierzę, że on do nas trafi - mówił van den Brom.

Po chwili zdradził, że spodziewa się większej liczby nowych piłkarzy, może nawet trzech. Lech szuka przede wszystkim napastnika, a po nieudanej próbie pozyskania Łukasza Zwolińskiego z Lechii, znów próbuje wyciągnąć z Korony Kielce Bartosza Śpiączkę, choć pewnie mu się to nie uda. To o tyle istotne, że w niedzielę Lech miał tylko jednego napastnika - 20-letniego Filipa Szymczaka. - Artur Sobiech w sobotę odbył pierwszy trening, ale potrzebuje jeszcze czasu na powrót. A Ishak nie był gotowy po czwartkowym urazie. Może będzie do dyspozycji w środę, ale nie mam tej pewności - tłumaczył trener Lecha.

Van den Brom zmienił ustawienie. I przyszły efekty

Van den Brom w niedzielę nieco inaczej ustawił pomoc Lecha - jedynym typowo defensywnym pomocnikiem był Nika Kwekweskiri, a Afonso Sousa i Jesper Karlström grali wyżej. Dzięki temu poznaniakom udało się opanować środek pola. Nowe było też przesunięcie z prawego skrzydła na lewe Kristoffera Velde, a to u wagi na brak w wyjściowym składzie Michała Skórasia. Trener mistrzów Polski nie do końca zgodził się z tezą Waldemara Fornalika z Piasta, że Lech stworzył sobie mniej okazji niż w poprzednich spotkaniach, ale tym razem za to wygrał. - Najważniejsze, że mieliśmy więcej szans niż oni. A jak masz więcej, to przeważnie wygrywasz. Nie były to może wielkie szanse, ale wystarczające, by trafić na 2-0. Wtedy byłoby łatwiej. Graliśmy jednak dobrze, mieliśmy kontrolę od początku do końca, a to dla mnie najważniejsza rzecz. Takie 1-0 daje siłę temu zespołowi, który walczył do końca. Miło to widzieć - podkreślił trener Lecha.