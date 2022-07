Trener Karabachu Agdam Gurban Gurbanow: Lech Poznań stracił serce

To jedna z najwyższych porażek Lecha Poznań w całej historii. Wyżej przegrywał on jedynie z Olympique Marsylia w 1990 roku i w debiucie z MSV Duisburg w 1978 roku. Czasy się jednak zmieniły. Kiedy azerscy dziennikarze zapytali Gurbana Gurbanowa o to, że Lech nie przegrał tak wysoko od 30 lat (od meczu ze Spartakiem Moskwa z 1993 roku, także 1-5), ten odrzekł:

- Możliwe, ale to bez znaczenia. Piłka nożna nie jest sportem rekordów i liczenia bramek z ostatnich 30 lat. Nie o to chodzi w niej, aby porównywać to, co nieporównywalne, a zmiany w futbolu idą tak szybko, że przypominanie czegoś sprzed 30 lat nie ma sensu - i dodał: - Nie widzę w piłce nożnej okazji do poprawiania rekordów czy brania zemsty na kimś. Nie sądzę, aby fakt, że wyeliminowaliśmy dotąd wszystkie polskie kluby, z którymi graliśmy, spowodował że Lech przyjechał tu po zemstę. Przyjechał wygrać i my też chcieliśmy wygrywać. Piłka nożna jest dzisiaj na tak wysokim poziomie, że niepoważne potraktowanie kogokolwiek oznacza porażkę. Dlatego traktowałem Lecha poważnie, gdyż dostaliśmy ostrzeżenie w Poznaniu.

Przyznał, że widział, że gra Lecha Poznań się posypała po stracie piątego gola, że wtedy stracił on serce, aż ostatecznie został rozgromiony 1-5.

Zwycięstwo zadedykował kibicom, zadowolony z tego, że odpowiedzieli na apele Karabachu i przyszli na mecz tłumnie. Ich wsparcie niosło zespół, zwłaszcza po szybko straconej pierwszej bramce.

Lech Poznań skarży się na sędziów. Gurbanow: Ma prawo

Pytany - i to przez azerskich dziennikarzy - o błędy sędziów z Anglii odparł: - Nie widziałem w ich pracy niczego, co chciałbym omówić. Kiedy krzywdzono w różnych meczach mój zespół, też nic nie mówiłem. Rozumiem jednak kolegę z Lecha, ma pełne prawo wypowiedzieć się tu krytycznie i wyrazić niezadowolenie. Nie sądzę jednak, abyśmy wygrali dzięki błędom sędziów. Chociaż były, wygraliśmy dzięki jakości. To zdecydowało.

Pytany o możliwe nowe transfery, odrzekł by nie ponaglać klubu. - Chcemy mieć pewność, kogo podpisujemy, a to wymaga czasu.

