Trener John van den Brom odetchnął z ulgą. "To koniec, celebrujmy moment"

Radosław Nawrot Lech Poznań

- Bardzo się cieszę, że mamy to za sobą, że okno transferowe się zamknęło i ostatni o nim rozmawiamy, a wy ostatni raz o nie pytacie - powiedział do dziennikarzy trener Lecha Poznań John van den Brom. To okno w wykonaniu Lecha jest powszechnie krytykowane. W jego trakcie mistrzowie Polski kupili Afonso Sousę, po czym oparli się na wypożyczeniach.

Zdjęcie Trener John van den Brom w meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk / PAP