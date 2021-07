Transferowy cel Lecha jeszcze gra na igrzyskach w Tokio

Luther Singh, 23-letni (w sierpniu skończy 24 lata) pomocnik reprezentacji Republiki Południowej Afryki i Sportingu Braga, jest obiektem zainteresowania Lecha Poznań i cypryjskiej Omonii. Według Tomasza Włodarczyka, dziennikarza meczyki.pl, oba te kluby złożyły ofertę Sportingowi Braga.

Luther Singh w Lechu Poznań? Kolejne wypożyczenia ze Sportingu Braga

Luther Singh w Afryce Południowej rozwijał się w akademii piłkarskiej Stars of Africa, dzięki której w wieku 16 lat miał możliwość trenowania w Brazylii, w Vasco da Gama i Fluminense. Jako 18-latek wyjechał do Europy, do szwedzkiego GAIS, klubu z Göteborga. Przez 1,5 roku zagrał 36 meczów i strzelił 11 goli w Superettan, na drugim szczeblu rozgrywek w Szwecji. Po odejściu do Portugalii, Luther Singh przez dwa sezony i pół sezonu był w rezerwach Sportingu Braga. W pierwszym zespole zagrał tylko raz - w Pucharze Portugalii, w październiku 2018 roku. Luther Singh z Bragi był wypożyczany do GD Chaves (17 meczów i 2 gole w sezonie 2018/2019), Moreirense FC (21 meczów i 3 gole w sezonie 2019/2020) i do Paços de Ferreira (29 meczów i 5 goli w sezonie 2020/2021).

W sumie, w najwyższej klasie ligowej w Portugalii, Luther Singh ma 67 meczów i 10 goli.



Luther Singh w reprezentacji RPA

Luther Singh ma za sobą występy w młodzieżowej i dorosłej reprezentacji RPA (w tym w 2017 r. na mistrzostwach świata do lat 20). Podczas igrzysk Tokio 2020 wystąpił w przegranych przez RPA meczach z Japonią (0-1) i Francją (3-4). W spotkaniu z Francuzami zmarnował rzut karny.



W trzecim meczu grupowym turnieju piłkarskiego w Tokio, RPA zmierzy się z Meksykiem (dziś o godz. 13.30). Mierzący 171 cm pomocnik powinien wystąpić w tym meczu.



Luther Singh swoje nazwisko zawdzięcza dziadkowi podchodzącemu z indyjskiego Pendżabu.



