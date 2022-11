To może być bardzo gorący początek wiosny. Znamy potencjalnych rywali Lecha

Jeśli chodzi o zasady losowania 1/16 finału Ligi Konferencji, to są one proste i przejrzyste. Zespoły, które w LKE zajęły drugie miejsce w swoich grupach zmierzą się w play-offie z zespołami z trzecich miejsc z grup Ligi Europy. Zwycięzcy grup LKE mają zapewniony udział w 1/8 finału i czekają na swoich rywali.

Liga Konferencji Europy. Znamy potencjalnych rywali Lecha Poznań

Lecha może mieć okazję do małego powrotu do przeszłości, bo wśród możliwych rywali są jego byli przeciwnicy. Mówimy o historii nieco starszej(Braga), jak i tej bardzo świeżej(Karabach). O tym, kto przyjedzie do Poznania przekonamy się w poniedziałek 7 listopada o 14:00 w czasie losowania w Nyonie.