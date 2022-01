Lechitki wyprzedzają LZS Stare Oborzyska, ale tylko lepszą różnicą bramek. Dalej w tabeli są Lechia Gdańska i LFA Szczecin. Przed Kolejorzem zatem trudne zadanie, by w pierwszym, historycznym sezonie powalczyć o awans do drugiej ligi, a potem - może wyżej.



Pierwszy wiosenny mecz niebiesko-białych odbędzie się dopiero pod koniec marca (start kolejki zaplanowany jest na 26), dlatego by dobrze przygotować się do walki o awans na szczebel centralny, sztab szkoleniowy zaplanował aż pięć spotkań kontrolnych. Pierwsze odbędzie się 13 lutego na boisku Ostrovii w Ostrowie Wielkopolskim.



Ostrovia, podobnie jak GSS Grodzisk Wlkp. oraz Pogoń Zduńska Wola to ekipy grające wyżej niż Lech Poznań, więc te pojedynki stanowić będą ciekawy i ważny sprawdzian. Ślęza Wrocław gra w trzeciej lidze, a Lipno Stęszew to najniżej notowany, czwartoligowy zespół na koniec przygotowań.





Plan przygotowań Lech Poznań UAM:

Reklama

13.02 - Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Lech Poznań UAM

19/20.02 - GSS Grodzisk Wielkopolski - Lech Poznań UAM



26/27.02 - Lech Poznań UAM - Pogoń Zduńska Wola



12/13.03 - Lech Poznań UAM - Ślęza Wrocław



19/20.03 - Lech Poznań UAM - Lipno Stęszew



26.03 - planowane wznowienie rozgrywek trzeciej ligi grupy drugiej

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze - odc. 31. WIDEO INTERIA.TV