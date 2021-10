Tąpnięcia w sztabie Lecha? "Trener chyba przesadził"

Lech Poznań gra efektownie i efektywnie, bo jest liderem PKO Ekstraklasy. Wpadki miał właściwie tylko dwie: na inaugurację sezonu na własnym stadionie z Radomiakiem (0-0) i miesiąc temu w Białymstoku (0-1). We wszystkich pozostałych poznaniacy trafiali już do bramki rywali, na dziś są najskuteczniejszym zespołem w całej lidze.

Rafał Janas przed meczem Lech - Wisła Płock: "Kryzys" to za mocne słowo

Mimo to kilka dni temu trener Maciej Skorża wspominał o drobnych nieporozumieniach w swoim sztabie trenerskim. - Dochodzi między nami do tąpnięć, mieliśmy już dwa kryzysy. tak bywa, fajnie, że czasem się poróżnimy, ale ważne, że drużyna na tym zyskuje - mówił Skorża przed spotkaniem z Legią. Jak to widzi jego asystent Rafał Janas? - Słyszałem te słowa, ale trener chyba przesadził, mówiąc o kryzysach. Mamy może czasem mocniejsze wymiany zdań, spieramy się, bo trener ma inne zdanie, a ludzie ze sztabu inne. Najgorsza sytuacja jest jednak wtedy, gdy ktoś tylko przytakuje trenerowi, albo tylko neguje gdy robi to główny szkoleniowiec. Chodzi o to, aby rozmawiać i aby zawsze pierwszy trener podejmował decyzje mając różne pomysły w głowie. I z nich mógł wybrać ten najbardziej odpowiedni - uważa Rafał Janas.

Piłkarze Lecha Poznań przed meczem z Wisłą Płock przyszli na nieobowiązkowy trening

Asystent Skorży przyznał też, że czegoś podobnego nie zauważył wśród piłkarzy. - Te wyniki, które mamy, powodują, że świetnie się trenuje i przebywa w szatni. Cały tydzień, po zwycięstwie w Warszawie, był radosny - podkreślił. Dowodem na to może być fakt, że wielu piłkarzy skorzystało z nieobowiązkowego treningu, który zaplanowano w poniedziałek, czyli dzień po spotkaniu w Warszawie. - Zapomniałem nawet, że on był dla chętnych, bo tylu ich się zjawiło. Nie wiem nawet, czy w ogóle kogoś brakowało spośród tych, którzy grali tam w mniejszym wymiarze lub wcale. Wszyscy stawili się w komplecie by tę wyrównawczą jednostkę odbyć, a zawodnicy podstawowi mieli regenerację, masaże i inne zabiegi niezbędne po meczu - powiedział Rafał Janas.

Mecz Lech - Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, transmisja tv i stream online w Canal+Sport, transmisja radiowa w Radio Poznań, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Cały terminarz 13. kolejki PKO Ekstraklasy i transmisje tv.



