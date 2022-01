Kacper Sommerfeld przedłużył umowę z Lechem Poznań o trzy lata. Niespełna 18-letni pomocnik w ubiegłym roku został wicemistrzem Polski juniorów młodszych, w dramatycznym finale z UKS SMS Łódź w dogrywce nie wykorzystał rzutu karnego. W ostatnich dniach Kacper Sommerfeld trenował z zespołem rezerw Lecha Poznań.

Kacper Sommerfeld na dłużej w Lechu Poznań

- Kacper wywodzi się z naszych struktur, w których przechodził kolejne szczeble już od szóstego roku życia. Dzięki ciągłemu rozwojowi dotarł na poziom juniora starszego, ale znajduje się na radarach trenerów drużyny naszych rezerw. To uniwersalny pomocnik, który głównie operuje w środku pola, a charakteryzuje go dobry odbiór oraz następująca po nim dynamizacja akcji swojego zespołu - opowiada dyrektor Akademii Lecha Poznań, Marcin Wróbel.

Kacper Sommerfeld pochodzi z podpoznańskiego Lubonia. Jak podaje oficjalna strona Lecha Poznań, "jego naturalne predyspozycje dostrzegł na jednym z treningów w jego szkole... aktualny drugi trener rezerw Kolejorza, Karol Bartkowiak". I zaprosił sześciolatka na treningi w Lechu Poznań. Po prawie dwunastu latach i przejściu kolejnych szczebli w grupach młodzieżowych, Kacper Sommerfeld jest blisko rezerw Lecha Poznań.



"W ostatnich dniach Kacper Sommerfeld gościł na zajęciach ekipy trenera Artura Węski, wystąpił także w jej sparingu z rezerwami Śląska Wrocław (3-3). Wcześniej zbierał doświadczenie na boiskach Centralnej Ligi Juniorów u szkoleniowca Huberta Wędzonki, pod którego wodzą zagrał w tym sezonie piętnaście razy, zdobywając trzy bramki. Cechy przywódcze sprawiały, że był jednym z liderów tej drużyny, podobnie zresztą rzecz miała się w jego poprzednich drużynach. Teraz urodzony w 2004 roku lechita myśli już głównie o kolejnych celach i wyzwaniach, które przed nim" - czytamy na lechpoznan.pl.



Kacper Sommerfeld: W rezerwach Lecha Poznań nie chcę tylko trenować

Wśród tych celów krótkoterminowych dla Kacpra Sommerfelda, Lech Poznań wymienia "nie tylko regularną, dobrą postawę na najwyższym juniorskim szczeblu w naszym kraju, ale także szansę w seniorskiej piłce". - Nie przychodzę do rezerw żeby tylko trenować, jestem bardzo ambitnym zawodnikiem, walczącym o swoją pozycję, lubię rywalizację o miejsce w składzie. Największym moim celem jest oczywiście dotarcie na Bułgarską, ale na razie skupiam się na tym co tu i teraz, chcę się dobrze prezentować rezerwach. Dobrze wspominam rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów, z meczu na mecz czułem, że moja forma idzie w górę i to też pokazywałem na boisku. Trener Wędzonka na mnie mocno stawiał i pod koniec rundy byłem liderem - mówi 17-letni Kacper Sommerfeld, który w najbliższy piątek wkroczy w pełnoletność.