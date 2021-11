Lider Ekstraklasy, zespół poznańskiego Lecha, zmierzy się z drugoligową Garbarnią Kraków - to zatem zespół, który gra na tym poziomie, co jego rezerwy. I zarazem zespół, którego w najwyższej lidze nie widzieliśmy od 1956 roku. Przed wojną Garbarnia grała w niej regularnie, w 1931 roku była nawet mistrzem Polski, a w 1929 roku - wicemistrzem (za Wartą Poznań).



Lech Poznań mijał się z Garbarnią Kraków

Lech Poznań, jak pamiętamy, w najwyższej lidze w kraju znalazł się dopiero w 1948 roku, stąd więcej meczów w ekstraklasie znajdziemy starć Garbarni Kraków z Wartą Poznań niż z Lechem Poznań. W wypadku Kolejorza to wszystkie pięć sezonów krakowian w szczytowej lidze polskiej po wojnie. Wtedy to udało mu się nawet w 1950 roku pokonać krakusów aż 7-0, a le jednocześnie w latach pięćdziesiątych doznał dwóch ciężkich klęsk - 1-4 i 0-4. Ten drugi wynik to zarazem ostatnie starcie Lecha i Garbarni w ekstraklasie, z 1956 roku. A zatem możemy mówić o pewnym rewanżu po 65 latach.

W Pucharze Polski bowiem poznaniacy i Garbarnia nie grali ze sobą jeszcze nigdy.



Najliczniejsze były pojedynki Lecha i Garbarni na zapleczu ekstraklasy - było ich 10, z czego ostatni miał miejsce w 1972 roku. Wtedy po dekadzie banicji Lech wracał do elity i na koniec walki o nią dwukrotnie zremisował z zespołem krakowskim - 0-0 i 1-1.

Garbarnia Kraków - Lech Poznań. Gdzie transmisja?

W środę w Krakowie dojdzie zatem do pierwszego meczu Lecha i Garbarni od 50 lat. Zmierzą się w Pucharze Polski w środę o godz. 11.45. Transmisja w Polsat Sport.





Fortuna Puchar Polski. Terminarz 1/8 finału i transmisje

Trzy mecze 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zostaną rozegrane we wtorek, cztery - w tym spotkania lidera PKO Ekstraklasy Lecha Poznań, mistrza Polski Legii Warszawa i obrońcy Pucharu Polski Rakowa Częstochowa - w środę, a jeden w czwartek.

Wtorek 30 listopada



Godz. 12: Olimpia Grudziądz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Godz. 18: Korona Kielce - Górnik Łęczna

Godz. 20.45: Piast Gliwice - Górnik Zabrze

Środa 1 grudnia



Godz. 11.45: Garbarnia Kraków - Lech Poznań

Godz. 14.30: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa

Godz. 17.15: Arka Gdynia - Zagłębie Lubin

Godz. 20: Motor Lublin - Legia Warszawa

Czwartek 2 grudnia



Godz. 20: Widzew Łódź - Wisła Kraków

Transmisje meczów Pucharu Polski przeprowadza Polsat Sport.