Szwed na celowniku Lecha Poznań! Filip Dagerstal blisko Kolejorza

Lech Poznań w imponującym stylu pokonał 5-0 Dinamo Batumi i już w pierwszym meczu praktycznie zapewnił sobie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kolejorz musiał jednak ratować się bocznymi obrońcami, którzy wystąpili na środku defensywy. W związku z kłopotami zdrowotnymi kilku piłkarzy poznaniacy intensywnie poszukują więc nowych stoperów. Według naszych ustaleń, jeden z nich już niedługo może przyjechać na Bułgarską!

Dagerstal blisko Lecha!

Według naszych informacji nowym piłkarzem Lecha może zostać Filip Dagerstal. 25-letni obrońca jest zawodnikiem FK Chimki, ale ma prawo do skorzystania z przepisu FIFA i "zamrożenia" swojego kontraktu z rosyjskim klubem. Piłkarz zrobił tak zresztą zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Jeszcze 26 lutego wystąpił w barwach Chimek przeciwko Dynamo Moskwa, ale już dwa dni później wsiadł w samolot i wrócił do Szwecji. Następnie uruchomił wspomnianą opcję i trafił do Norrköping, którego jest wychowankiem.

To właśnie z Norrköping Dagerstal wyjechał do Rosji w styczniu 2021 roku. W barwach drużyny z Moskwy grywał regularnie, w sezonie 2021/2022 zaliczając siedemnaście spotkań. Wcześniej dobrą postawę Dagerstala docenił także szwedzki selekcjoner Janne Andersson, który w 2019 roku wystawił defensora w podstawowej jedenastce kadry na towarzyski mecz z Islandią.

Obrońca do gry od zaraz

Atutem Dagerstala (który przez serwis Transfermarkt.de wyceniany jest na 2 mln euro) ma być fakt, że piłkarz jeszcze niedawno biegał po boiskach. Swoje ostatnie spotkanie w Norrköping zanotował niecały miesiąc temu, 26 czerwca przeciwko Mjällby AIF. A to oznacza, że jeżeli tylko dojdzie do porozumienia z Kolejorzem, a następnie zaliczy badania medyczne, to prawdopodobnie będzie mógł wystąpić już w zbliżającym się meczu z Wisłą Płock.

Jak nieoficjalnie słyszymy, ewentualne pozyskanie Dagerstala nie wyklucza sprowadzenie na Bułgarską kolejnego stopera, na przykład Michała Helika. Polak jest obecnie jednym z trzech piłkarzy, z jakimi Lech negocjuje transfer. Kim jest pozostała dwójka? Jeden to Dagerstal. Drugi również jest obcokrajowcem, chociaż jego nazwisko trzymane jest w ścisłej tajemnicy.



Duże zmiany w Lechu

W letnim oknie Lech dokonał już trzech transferów. Klub wypożyczył dwóch piłkarzy: bramkarza Artura Rudko z Metalista Charków i skrzydłowego Giorgiego Citaiszwiliego z Dynama Kijów. Za ponad milion euro kupiono także pomocnika Afonso Sousę z Belenenses.



Klub opuścili Jakub Kamiński (transfer do Wolfsburga), Tomasza Kędziora (powrót do Dynama), Dawid Kownacki (powrót do Fortuny Düsseldorf), Pedro Tiba (odszedł do Gil Vicente) oraz Mickey van der Hart.