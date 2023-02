Norweg z Lecha Poznań tym razem na ławce. On już grał w przeszłości na tym stadionie

Sztuczna murawa atutem gospodarzy. Lech nie chciał na niej trenować w Poznaniu

Lechici muszą w Norwegii zmierzyć się nie tylko z dobrym rywalem, ale też ze sztuczną murawą, do której nie są przyzwyczajeni. Przed wylotem nie odbyli na takiej nawierzchni ani jednego treningu. - Mamy do tego trening oficjalny przed spotkaniem. Taka zmiana miałaby sens wtedy, gdy trwała ileś dni, a problemy zaczynają się wtedy, gdy robisz takie zmiany wiele razy. Dla mnie istotne jest to, że wszyscy moi zawodniczy grali już na sztucznej murawie, a tu jest ona najwyższej klasy - mówił wczoraj trener van den Brom. Dodatkowo dziś pogoda nie rozpieszczała w Bodø - najpierw wiało z prędkością dochodzącą do 70 km/h, a w południe zaczęło lać.