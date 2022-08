Świetne wieści z obozu Lecha. To koniec eksperymentów!

Kontuzje i choroby środkowych obrońców to zmora Lecha Poznań w pierwszych dwóch miesiącach tego sezonu. Wciąż kontuzjowany jest Bartosz Salamon, ale przecież urazy w pewnym momencie dopadły aż czterech stoperów! A pucharowy mecz z Dinamo Batumi kończyli na środku dwaj... boczni obrońcy. Rzadko się za to zdarzało, by Lech mógł całe 90 minut rozegrać z dwójką nominalnych środkowych defensorów. Do tej pory wyglądało to tak:

Karabach (Liga Mistrzów): Milić - Šatka

Raków (Superpuchar): Milić - Kwekweskiri

Karabach (Liga Mistrzów): Milić - Šatka

Stal Mielec (liga): Pingot - Šatka

Dinamo Batumi (Liga Konferencji): Douglas - Šatka

Dinamo Batumi (Liga Konferencji): Douglas - Šatka

Wisła Płock (liga): Dagerstål - Pingot

Vikingur Reykjavik (Liga Konferencji): Dagerstål - Douglas

Zagłębie Lubin (liga): Czerwiński - Pingot

Vikingur Reykjavik (Liga Konferencji): Czerwiński - Milić

Śląsk Wrocław (liga): Kwekweskiri - Pingot

F91 Dudelange (Liga Konferencji): Milić - Pingot

W Luksemburgu... nowy zestaw środkowych obrońców?

Wszystko wskazuje na to, że Luksemburgu trener John van den Brom przetestuje zestaw stoperów, jakiego... do tej pory nie miał w grze. Filip Dagerstål trafił bowiem do Lecha w chwili, gdy Ľubomír Šatka leczył uraz po spotkaniu w Batumi. Dla szkoleniowca to i tak duży komfort, bo zapewne po czerwonej kartce Antonio Milicia tydzień temu mocno się zastanawiał, co zrobić w rewanżu. Chorwat został zawieszony na jedno spotkanie, w tamtej chwili zdrowy był tylko Maksymilian Pingot. Młodzieżowiec być może wreszcie dostanie chwilę na odpoczynek, choć do jego postawy w pierwszym starciu z Dudelange nie można mieć większych zastrzeżeń.

- Nie graliśmy w weekend, wreszcie mogliśmy trochę odpocząć i przygotować się do czwartkowego meczu. Jesteśmy zmobilizowani i gotowi - zapewniał dzisiaj van den Brom. Wątpliwości dotyczą jeszcze jednego zawodnika - João Amarala. - Wiem, że nie jest w formie, ale to wciąż dobry zawodnik. Zobaczymy jutro, czy będzie w jedenastce - twierdzi holenderski trener Lecha. Jeśli nie zdecyduje się na starszego z Portugalczyków, jego miejsce może może zająć młodszy rodak, czyli Afonso Sousa.

Dudelange - Lech. Gdzie transmisja?

W kadrze Lecha wciąż brakuje czterech kontuzjowanych piłkarzy: Bartosza Salamona, Adriela Ba Loua'y, Alana Czerwińskiego i Artura Sobiecha. Początek meczu F91 Dudelange - Lech w Luksemburgu o godz. 20.30 w czwartek, transmisja w TVP Sport. W Poznaniu mistrz Polski wygrał 2-0.