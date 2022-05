Stadion Narodowy - największe przekleństwo Lecha Poznań

Stadion Narodowy w Warszawie to obiekt otoczony w Polsce szczególną czcią. Zbudowany na Euro 2012 jako najnowocześniejszy wtedy obiekt nie tylko w Polsce, ale w dniu otwarcia mistrzostwa na całym świecie, szybko stał się stadionem reprezentacyjnym. Tu spektakularne mecze gra reprezentacja Polski, tutaj rozgrywany jest finał Pucharu Polski, począwszy od 2014 roku.

Przez te osiem lat Stadion Narodowy był miejscem chwały wielu polskich klubów. Swoje najlepsze chwile przeżywały tu Legia Warszawa, Zawisza Bydgoszcz, Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Cracovia Kraków, wreszcie i sam Raków Częstochowa przed rokiem. Dla każdego z nich warszawski obiekt stał się miejscem, które na trwale wpisało się w historię tych klubów.

Lech Poznań ma kompleks Stadionu Narodowego

Nie w wypadku Lecha Poznań. U niego Stadion Narodowy to przekleństwo największe, obiekt wręcz traumatyczny. W dziejach Kolejorza trudno będzie znaleźć na mapie punkt, w którym poznańskiemu zespołowi szłoby aż tak bardzo źle. Na wielu trudnych dla siebie stadionach wygrywał, a na Narodowym - zawsze klapa.

Stadion Narodowy w pewnym sensie stał się symboliczny i stanowi metaforę ostatnich lat niepowodzeń Lecha, w trakcie których nie wygrał on kompletnie nic - ostatnie mistrzostwo wywalczył w 2015 roku, ostatni Puchar Polski - w 2009 roku. Te kilka czy kilkanaście lat to dla kibiców Lecha to bardzo długo.

Ten ostatni wygrany Puchar Polski to finał z 2009 roku na Stadionie Śląskim. Poznaniacy nigdy nie zwyciężyli na Stadionie Narodowym. Owszem, mają Puchar Polski zdobyty w Warszawie, ale na obiekcie Legii Warszawa - w 1984 roku z Wisłą Kraków.

Ten finał z Rakowem Częstochowa to zatem szansa dla Lecha na przełamanie fatalnej passy, klątwy Stadionu Narodowego i dołączenie edo ekip, którym ten wspaniały obiekt kojarzy się dobrze.

Puchar Polski finał Lech - Raków: Kiedy i o której mecz?

Puchar Polski finał Lech - Raków rozpocznie się w poniedziałek 2 maja o godz. 16.

Puchar Polski finał Lech - Raków: Gdzie oglądać transmisję tv?

Puchar Polski finał Lech - Raków transmisja tv w Polsat oraz Polsat Sport.

Puchar Polski finał Lech - Raków: Gdzie oglądać transmisję online?

Puchar Polski finał Lech - Raków live stream na Polsat Box Go.

Puchar Polski finał Lech - Raków "na żywo" na sport.interia.pl.