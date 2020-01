Sparingi mówią prawdę o Lechu Poznań?

Rok temu w Turcji Lech Poznań grał bardzo słabo w sparingach, a ta niedyspozycja przełożyła się później na mecze ligowe i w konsekwencji zwolnienie trenera Adama Nawałki. W środę "Kolejorz" zagra pierwszy mecz podczas zgrupowania w Turcji.

Kiedyś Lech regularnie latał na zimowe zgrupowania do Turcji, Jose Marii Bakero czy Jan Urban woleli Hiszpanię, a za Nenada Bjelicy przydarzył się też epizod cypryjski. Teraz po raz drugi z rzędu Lech wybrał się do Belek - tam lub w okolicy przebywają zresztą niemal wszystkie polskie drużyny. - Trudno policzyć, ile razy już tam byłem. Chyba z dziesięć razy z Karpatami Lwów, a teraz jeszcze z Lechem. Ciężko powiedzieć, który raz lecę - śmiał się obrońca Lecha Wołodymyr Kostewycz.

To właśnie zespoły z Rosji, Ukrainy czy regionu kaukaskiego często wybierają ten kraj na miejsce swoich przygotowań. Lechowi też zdarzyło się, że podczas zimowych przygotowań najpierw przygotowywał się w Hiszpanii, a później w Turcji, jak w 2011 roku. Trzy lata później wybrał się na dwa zgrupowania w Turcji z kilkudniową przerwą. Zespoły wschodnie często przebywają w tym kraju trzy tygodnie i dłużej. - Już po 14 dniach ciężko wytrzymać w Turcji, cieszę się, że lecimy tylko na 10 dni. Każdy ma już wtedy dość i jest zadowolony, że wraca do domu - mówi jednak Kostewycz.

Rok temu poznaniacy mieli w Turcji ogromne problemy - ulewy, gradowe burze czy wichury utrudniały trenowanie, a nawet rozgrywanie sparingów. Lech spisywał się w nich zresztą bardzo słabo - po kontuzji Christiana Gytkjaera miał ogromne problemy w ofensywie, w pięciu meczach zdobył zaledwie trzy bramki. Przegrał aż cztery z pięciu spotkań, a w starciu z niezwykle mocnym Szachtarem Donieck z trudem przekraczał środek boiska. - Zawsze chcemy wygrywać, ale wyniki nie są teraz najważniejsze - mówił wówczas Nawałka, który przetestował aż 33 zawodników, ale ani razu nie wystawił najmocniejszego składu. Wyników, ale co najważniejsze, także dobrej gry, nie było później także w Ekstraklasie.



Karol Bartkowiak, asystent obecnego trenera Lecha Dariusza Żurawia, uważa, że wyniki w springach również mają ogromne znaczenie. A Kostewycz? - Mam inne zdanie. Mieliśmy kiedyś w Karpatach sytuację, że zagraliśmy osiem sparingów i wszystkie wygraliśmy. Później zaczęliśmy sezon od sześciu albo ośmiu porażek z rzędu. Nie zawsze wyniki na obozach są czymś tak ważnym. Musimy grać tak, aby drużyna była gotowa do sezonu, bo obóz buduje atmosferę. Gra i wyniki są ważne dopiero w trakcie rundy - uważa ukraiński obrońca Lecha.

Lech zacznie serię meczów sparingowych od starcia z wiceliderem rumuńskiej ligi Astrą Giurgiu (środa, godz. 15.30 polskiego czasu), później w sobotę o godz. 15 zagra z Szachtarem Donieck, a we wtorek przed końcem zgrupowania zmierzy się jeszcze z FK Vozdovac Belgrad (godz. 10) i NK Maribor (godz. 17). Można się spodziewać, że drużyna będzie lepiej zorganizowana w defensywie niż rok temu, bo obrona Lecha dobrze wyglądała już pod koniec jesieni. - Mamy analizy po każdym ze spotkań, staramy się poprawiać niedociągnięcia, które wskazują trenerzy i w końcu wyszło tak jak powinno wyglądać. Zawsze potrzeba na to czasu gdy dochodzi tylu nowych zawodników, ilu doszło do nas latem. By jeden rozumiał drugiego - mówi Kostewycz, któremu za rok wygasa kontrakt z Lechem. - Na razie nie było żadnych rozmów z klubem o jego przedłużeniu. Zobaczymy, jak klub do tego podejdzie, czy będzie dalej widział moją obecność czy nie - kończy Ukrainiec.

Andrzej Grupa

Wyniki Lecha Poznań podczas zgrupowań zagranicznych w ostatnich latach oraz dorobek w lidze w lutym i marcu:

Zima 2019 (Turcja): 1 zwycięstwo, 4 porażki, bramki: 3-9.

Etyr Weliko Tyrnowo (Bułgaria) 1-3, Sturm Graz (Austria) 1-2, FC DAC Dunajska Streda (Słowacja) 1-0, FK Vozdovac (Serbia) 0-1, Szachtar Donieck (Ukraina) 0-3.

Luty i marzec w Ekstraklasie: 2 zwycięstwa, 1 remis, 4 porażki, bramki: 6-12

Zima 2018 (Turcja): 2 zwycięstwa, 1 porażka, bramki: 7-5

Zoria Ługańsk (Ukraina) 3-1, Etyr Weliko Tyrnowo (Bułgaria) 4-3, Lech - Hajduk Split (Chorwacja) 0-1.

Luty i marzec w Ekstraklasie: 4 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, bramki: 13-5.

Zima 2017 (Cypr): 1 zwycięstwo, 2 remisy, bramki: 4-2

FK Ufa (Rosja) 0-0, Beroe Stara Zagora (Bułgaria) 3-1, Ujpest Budapeszt (Węgry) 1-1.

Luty i marzec w Ekstraklasie: 5 zwycięstw, 2 remisy, bramki: 14-1

Zima 2016 (Hiszpania): 3 remisy, 2 porażki, bramki: 4-8

FK Ufa (Rosja) 1-1, Dynamo Kijów (Ukraina) 0-2, Jiangsu Suning (Chiny) 1-1, Slavia Praga (Czechy) 1-3, FK Krasnodar (Rosja) 1-1.

Luty i marzec w Ekstraklasie: 4 zwycięstwa, 3 porażki, bramki: 13-12

Zima 2015 (Turcja): 3 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka, bramki: 13-6

Ordabassy Szymkent (Kazachstan) 1-2, Eskisehirspor (Turcja) 1-0, Metalist Charków (Ukraina) 5-0, Anży Machaczkała (Rosja) 2-2, Amkar Perm (Rosja) 2-0, Lewski Sofia (Bułgaria) 2-2.

Luty i marzec w Ekstraklasie: 3 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka, bramki: 11-7.