Bramkarz Lecha Mickey van der Hart nie wpuścił gola od ponad 500 minut. W sobotę czeka go ciężkie zadanie, bo przeciwko Śląskowi Wrocław już jedno słabe spotkanie w tym sezonie zaliczył. Lech przystąpi do niego po czterech kolejnych zwycięstwach.

Po trzech kolejkach tego sezonu Lech był liderem - miał siedem punktów, tyle samo co Śląsk Wrocław. I właśnie wrocławianie na początku sierpnia zakończyli dobrą passę "Kolejorza" - pokonali go przy Bułgarskiej 3-1, a już wkrótce rozpoczął się "marsz" lechitów w dół tabeli.



Początek rundy rewanżowej Lech miał jeszcze lepsze, bo w trzech ostatnich meczach z Piastem, Wisłą Płock i ŁKS zdobył komplet punktów, nie stracił nawet bramki. Znów jednak na jego drodze staje Śląsk, który po 18 kolejkach ma o cztery punkty więcej od Lecha. Czy piłkarze z Poznania powinni obawiać się rewanżu we Wrocławiu? - Nic takiego w szatni nie wyczułem, więc mam nadzieję, że tę serię podtrzymamy - mówi trener Dariusz Żuraw.

To pierwsze spotkanie było nieco złudne, bo Lech miał wystarczająco dużo okazji bramkowych, by nie tylko mecz zremisować, ale nawet wygrać. - Śląsk wykorzystał nasze błędy, ale mecz mógł się zakończyć inaczej. To solidna drużyna, u siebie i na wyjeździe. Ostatnio przegrali 0-3 z Legią, ale musimy brać pod uwagę, że nie wystąpiło dwóch środkowych: Krzysztof Mączyński i Michał Chrapek. Teraz będą do dyspozycji. Wypadł za to Exposito. Trudno mi powiedzieć, jakie to będzie spotkanie, bo zagramy bez publiczności. Na takie warunki trzeba się dobrze nastawić i skoncentrować, wtedy będziemy mieli szansę na korzystny wynik - opowiada Żuraw.

W Lechu nie wystąpią kontuzjowani Robert Gumny i Tomasz Cywka. Żuraw na prawej stronie obrony może znów wystawić Lubomira Szatkę, ale pytanie, czy Słowak będzie w stanie rywalizować z Przemysławem Płachetą. Młodzieżowy reprezentant Polski w pierwszym spotkaniu wygrywał pojedynki biegowe z Gumnym i stwarzał spore niebezpieczeństwo pod bramką Mickeya van der Harta. Możliwe więc, że Szatka wróci na środek obrony, a na boku Żuraw wystawi walecznego i ambitnego Tymoteusza Puchacza. Ponieważ w bardzo dobrej formie są Kamil Jóźwiak i Joao Amaral, dla Puchacza może być problem z miejscem w składzie.



- Każdy trener chciałby mieć takie problemy, bo dobrze wiemy, jak rywalizacja wpływa na zawodników i ich formę. Mam w głowie plan na ten mecz, jest z czego wybierać, a na kogo bym nie postawił, każdy może zagrać dobry mecz - zapewnia Żuraw.

Pewne jest za to, że w bramce stanie van der Hart, który "zawalił" pierwsze spotkanie ze Śląskiem. Holender nie wpuścił gola w czterech ostatnich meczach ligowych z Koroną, Piastem, Wisłą Płock i ŁKS, a doliczając jeszcze pucharowy mecz ze Stalą Stalowa Wola - w pięciu. Łącznie od ponad 500 minut jest niepokonany.

Sobotnie spotkanie Śląska z Lechem rozpocznie się w sobotę o godz. 17.30. Będzie to, decyzją wojewody dolnośląskiego, mecz bez udziału publiczności.

Andrzej Grupa