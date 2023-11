"Klasyk polskiej ligi miał być po raz kolejny świętem futbolu, zwłaszcza że tym razem odbywał się nazajutrz po Narodowym Święcie Niepodległości. Tymczasem od kilkudziesięciu godzin dochodzą do nas bulwersujące sygnały o bardzo złym potraktowaniu w stolicy przez policję i służby zabezpieczające bardzo licznej - jak zwykle - grupy kibiców Niebiesko-Białych" - czytamy.

Kulisy szlagieru kolejki. Kibice Lecha surowo potraktowani w stolicy

Co konkretnie działo się w stolicy? Dotykanie miejsc intymnych, nakaz rozbierania się na zimnie (łącznie z butami i skarpetkami), wulgarne ataki słowne, skrupulatne przeszukiwanie portfeli, zaglądanie w bieliznę, niszczenie ubrań i kradzież mienia (szaliki, czapki, vlepki), atakowanie gazem pieprzowym, tarczami oraz pałkami. Taki obraz wyłania się z relacji fanów Lecha.

Służby prasowe "Kolejorza" wysłały również stosowne pisma do zarządu Ekstraklasy SA, Komisji Ligi, a także Komendy Głównej Policji. Korespondencja zawiera prośbę "o przyjrzenie się sprawie i jej wyjaśnienie" .

"Deklarujemy, że wspieramy naszych kibiców i stoimy za nimi murem w walce o rzetelne wyjaśnienie tej przykrej dla wszystkich sytuacji. Także po to, żeby w przyszłości nie doszło do powtórki - nie tylko wobec naszych sympatyków, ale też tych związanych z innymi klubami" - to dalszy fragment komunikatu.