Lech Poznań grał z Górnikiem Łęczna tydzień po swoim bezbramkowym remisie ze Stalą Mielec. Poznańscy kibice obawiali się, że znów podczas długiej wyprawy na wschód Polski, zmasowana obrona gospodarzy sprawi problemy ofensywie Lecha. Zwłaszcza, że jej as, Mikael Ishak, był ostatnio bardzo nieskuteczny.

Ekstraklasa. Górnik Łęczna - Lech Poznań, gol João Amarala

Szybko jednak okazało się, że obrona Górnika Łęczna nie jest tak dobrze zorganizowana jak defensywa Stali Mielec. A przynajmniej szybko zdarzyło jej się spore zagapienie. W 18. minucie gry, Pedro Rebocho przeprowadził akcję lewą stroną boiska, dośrodkował piłkę w pole karne, tam strącił ją Mikael Ishak, futbolówka jeszcze odbiła się od obrońcy Kamila Pajnowskiego i pewnie by wpadła do bramki, ale - dla pewności - kopnął ją jeszcze João Amaral. Portugalczyk był przy tym całkowicie bez obstawy, jakby obrońcy Górnika Łęczna zapomnieli, że wysoka skuteczność João Amarala bierze się też z jego niesamowitej ruchliwości. A może i o tym pamiętali, ale jednak rywala z Lecha Poznań zgubili w kryciu.



CZYTAJ TEŻ: Były piłkarz Lecha z imponującym CV zagra na Islandii



João Amaral wcześniej strzelał też (znów nieobstawiony) z woleja z pola karnego. W swoim stylu próbował strzału Jakub Kamiński (tym razem lewą nogą). Strzelali też Mikael Ishak i Pedro Tiba (ten drugi już w drugiej połowie). Szanse więc były, ale gdyby nie dość szybko strzelony gol, Lech mógłby być coraz bardziej nerwowy. Przypomnijmy, że Lech w tym sezonie wygrywa, gdy stosunkowo szybko strzela pierwszego gola. Gdy mu się to nie udaje, ma kłopoty.



Reklama

Górnik Łęczna - Lech Poznań. Różnica między pierwszym i ostatnim zespołem Ekstraklasy?

W pierwszej godzinie gry, wielkiej dominacji Lecha Poznań nad Górnikiem Łęczna więc nie było (gospodarze kilka razy szarpnęli, choć bardzo poważnie bramce Filipa Bednarka nie zagrozili), choć poznaniacy prezentowali oczywiście dużą większą kulturę gry. Trener Maciej Skorża musiał jednak czuć, że nie do końca o taki przebieg gry mu chodziło i w 62. minucie zrobił aż trzy zmiany: za Pedro Tibę, Joela Perreirę i João Amarala, weszli Nika Kwekweskiri, Lubomir Satka i Dani Ramirez. Najbardziej bramce Macieja Gostomskiego zagrał jednak Jakub Kamiński, ale mistrza Polski z Lechem w 2015 roku pewnie bronił.



CZYTAJ TEŻ: Lech - Warta. Na derby Poznania taniej niż na derby Krakowa





Górnik Łęczna - Lech Poznań. Janusz Gol wciąż umie strzelać głową

Zamiast drugiego gola dla Lecha Poznań, sensacyjnie bramkę zdobył Górnik Łęczna. Po wrzutce Serhija Krykuna z lewej strony, ładnym strzałem głową popisał się Janusz Gol. Piłkarz, który w barwach Legii Warszawa zasłynął zwycięską bramką zdobytą właśnie głową w ostatniej minucie meczu ze Spartakiem Moskwa, pokazał, że 10 lat później wciąż "to" ma. Z drugiej strony - co w tej sytuacji robił Nika Kwekweskiri, sam Gruzin raczy to wiedzieć.

Lechowi Poznań zostało dziesięć minut (plus doliczony czas) na zdobycie zwycięskiego gola. Jeszcze mocno z pola karnego strzelał Mikael Ishak, ale świetnie piłkę odbił Maciej Gostomski. Jeszcze w czwartej minucie doliczonego czasu gry uderzał na bramkę z dystansu Dani Ramirez, ale Maciej Gostomski znów był górą! Bramkarz i kapitan Górnika Łęczna był bohaterem nr 1 tego meczu.

CZYTAJ TEŻ: Mocne słowa bramkarza po meczu Lecha w Łęcznej: To niegodne barw klubu





14. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-11-06 20:00 | Stadion: Stadion Górnika | Arbiter: Krasny Górnik Łęczna Lech Poznań 1 1 DO PRZERWY 0-1 J. Gol 79' Joao Amaral 19'

1 1 Górnik Łęczna Lech Poznań Bednarek Pereira Salamon Milić Rebocho Ba Loua Amaral Karlström Tiba Kamiński Ishak Gostomski Leandro Pajnowski Midzierski Szcześniak Mak Gol Drewniak Krykun Serrano Banaszak SKŁADY Górnik Łęczna Lech Poznań Maciej Gostomski Filip Bednarek Messias Leandro 62′ 62′ Joel Pereira Kamil Pajnowski Bartosz Salamon Tomasz Midzierski Antonio Milić Kryspin Szcześniak 49′ 49′ Pedro Miguel Braga Rebocho 59′ 59′ Michał Mak 80′ 80′ Adriel D'Avila Ba Loua 79′ 79′ Janusz Gol 19′ 19′ 63′ 63′ Joao Amaral Szymon Drewniak Jesper Karlström 90′ 90′ Serhij Krykun 63′ 63′ Pedro Tiba 72′ 72′ Alejandro Serrano García 87′ 87′ Jakub Kamiński Przemysław Banaszak Mikael Ishak REZERWOWI Adrian Kostrzewski Bartosz Mrozek Maciej Orłowski Alan Czerwiński Paweł Baranowski 62′ 62′ Lubomir Szatka 90′ 90′ Daniel Dziwniel 80′ 80′ Michał Skóraś Tomasz Tymosiak 63′ 63′ Nika Kwekweskiri 59′ 59′ Jason Lokilo 63′ 63′ Daniel Ramirez Fernandez 72′ 72′ Damian Gąska 87′ 87′ Filip Marchwiński Michał Goliński Radosław Murawski Paweł Wojciechowski Artur Sobiech