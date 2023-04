Salamon z pozytywnym testem na doping. Co z wynikami meczów Lecha i reprezentacji Polski?

Kłopoty Bartosza Salamona zaczęły się w Szwecji po spotkaniu Djurgardens IF - Lech Poznań w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski wygrali rewanżowe starcie 3-0 (w dwumeczu 5-0) i awansowali do fazy ćwierćfinałowej. Zaraz potem u defensora "Kolejorza" przeprowadzono rutynowy test antydopingowy .

O wynik badania poinformowano dopiero we wtorek, blisko trzy tygodnie po oddaniu materiału do analizy. Z komunikatu Lecha dowiadujemy się, że w próbce A wykryto obecność chlortalidonu. To oznacza, że Salamon brał udział w grze z niedozwoloną substancją w organizmie.