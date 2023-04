Są nowe wieści w sprawie Salamona. Prosto z Lecha. Ktoś się zagalopował

W Poznaniu konsternacja. Co dalej z Bartoszem Salamonem?

Lech zapowiedział odwołanie się od decyzji UEFA, wsparł też swojego piłkarza w dążeniu do analizy próbki B. Tymczasem w poniedziałek, w programie "Misja Futbol", dziennikarz Łukasz Wiśniowski oznajmił, że wynik badania próbki B też dało wynik pozytywny. To zaś oznaczałoby "wyrok" dla Salamona - prawdopodobnie do dwóch lat dyskwalifikacji.

Tomasz Rząsa przedstawił to, co wie Lech Poznań. Wciąż czekają na dalsze decyzje

Dopiero dziś zrobił to we Florencji dyrektor sportowy tego klubu Tomasz Rząsa, pytany przez dziennikarza stacji Viaplay Szymona Ratajczaka. - Próbka B nie była jeszcze otwierana, to mogę powiedzieć. Dalsze kwestie leżą w rękach prawników, my jako klub wspieramy zawodnika i wspieramy prawników, co możemy to robimy, by ułatwić procedowanie. Więcej nie mogę powiedzieć, nie leży to w naszych rękach - stwierdził były reprezentant Polski.