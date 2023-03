Dostaliśmy Puchar Biedronki, więc Kamil Kosowski może czuć się usatysfakcjonowany. Ale rozczaruję go - do muzeum nie trafi, mamy tam wiele fajniejszych. 1/4 europejskiego pucharu to jednak historia jaka mu przeszła koło nosa, a my mamy zamiar w niej być. Ślę zatem pozdrowienia.

~ Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań