Piłkarz Djurgarden zaskoczył w wywiadzie

- Jestem bardzo skwaszony. Uważam, że wykonaliśmy dobrą robotę. I nie sądzę, by 2:0 odzwierciedlało przebieg meczu. Mieliśmy dwie świetne okazje z Joelem (Asoro) i Victorem (Edvardsenem) - 9 na 10 z nich zamieniliby na bramki, ale tym razem nie wyszło - powiedział Johansson .

- Mamy wszystkie możliwe szanse na świecie, żeby wygrać w rewanżu, na sto procent. Mogę sobie wyobrazić, że będzie to najbardziej chora atmosfera, jaka kiedykolwiek panowała na Tele2. Jestem absolutnie pewien, że kibice poniosą nas do dobrego występu. To już zależy także od nas. Każdy jednak zdaje sobie sprawę, że u siebie mamy wszelkie szanse - dodał piłkarz.