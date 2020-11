Tymoteusz Puchacz to piłkarz, który śmiało może konkurować z Maciejem Rybusem i Arkadiuszem Recą o miejsce w pierwszej reprezentacji Polski. Lewy obrońca Lecha dograł dwie piękne bramki ze Standardem, ale też wykazywał się wielką odpowiedzialnością w defensywie.

Ekspert Polsatu Sport Premium, Paweł Wojtala - który sam grał w obronie na poziomie reprezentacji Polski i Champions League - przed spotkaniem zaznaczył: "Puchacz ma wielki potencjał, ale czasami zapomina się w defensywie". Po meczu Paweł już tylko chwalił: "Tymek nie tylko dograł dwie piękne bramki w swoim stylu, ale był niezwykle odpowiedzialny i skuteczny, jeśli chodzi o obronę. W europejskiej rywalizacji raz za razem potwierdza się". Wojtala dodał: "Chciałbym zauważyć, że świetnie zagrał także prawy obrońca Lecha, Alan Czerwiński. I jego w szczególności chciałbym pochwalić za działania obronne. Był zdecydowany, blisko dochodził do rywali, przerywał ich akcje w zarodku". Paweł zaznaczył: "To był najlepszy mecz Czerwińskiego od kiedy jest w Poznaniu".

Ciekawe, czy trener Jerzy Brzęczek dowoła Puchacza na listopadowe spotkania z Ukrainą, Włochami i Holandią. W moim przekonaniu nie ma na co czekać. Włochy i Holandia to nie tylko mecze o punkty Ligi Narodów, ale także ostatnie sprawdziany przed wiosennymi starciami w eliminacjach mundialu! Przypominam, że w marcu zaplanowane są aż trzy spotkania o MŚ 2022 w Katarze. Puchacz przydałby się, aby poćwiczyć w drużynie narodowej przez dziesięć dni - ba, przydałby się, aby poddać go sprawdzianowi na poziomie reprezentacji. Walory i wady Recy i Rybusa już znamy. Z kolei Bartosz Bereszyński nie jest prawym obrońcą.

To był piękny wieczór polskiego klubu w Lidze Europy. To już siódmy mecz "Kolejorza" w tej edycji europejskich pucharów - aż 18 bramek strzelonych, tylko 7 straconych. Ważni są zagraniczni gracze Lecha, na czele z Tibą, ale Lech ma polską tożsamość, co jest niesamowicie ważne! Znowu świetnie grał Michał Skóraś. Nie tylko strzelił gola na 1-0, ale i potrafi napędzać akcje. Nie waha się przed pojedynkami. Myśli na boisku. Z czasem to także będzie kandydat do drużyny narodowej! Na pewno wszystkich przekonał również Mikael Ishak, który przyszedł latem w miejsce Christiana Gytkjaera. Dziś nikt nie tęskni za Duńczykiem. Szwed z asyryjskimi korzeniami ma już 7 goli w Europie i 4 bramki w PKO Bank Polski Ekstraklasie.

Noty po Lech Poznań - Standard Liege (3-1). W skali 1-10: Bednarek 6 - Czerwiński 7, Szatka 6,5, Rogne 6,5, Puchacz 8 - Tiba 8,5, Moder 6,5 - Skóraś 7,5, Ramirez 7,5, Marchwiński 6 - Ishak 8.

Ze zmienników wypada pochwalić Kamińskiego i Sykorę, którzy pojawili się na murawie w 62. minucie. Krócej grali - od 81. minuty - Awwad (raczej na plus) i Muhara (zdecydowanie na minus), a także Kaczarawa, który pojawił się na murawie w 85. minucie.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"

