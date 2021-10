Chorwat Roko Baturina zagrał w meczu Pucharu Polski ze Skrą Częstochowa i byłto jego pierwszy występ w barwach Kolejorza po przyjściu do poznańskiego klubu. Na zasadzie wypożyczenia z Ferencvarosu Budapeszt wzmocnił ofensywę Kolejorza, zresztą kosztem Jana Sykory, którego trzeba było wypożyczyć i zrobić miejsce nowemu napastnikowi. Przez długi czas jednak Roko Baturina nie grał, na swój debiut czekał bardzo długo.





Lech Poznań korzysta z Roko Baturiny

- Opóźniło się to, bo Roko przyjechał do nas z infekcją - wyjaśnia trener Maciej Skorża. - Zaczął więc nieciekawie, stracił sporo czasu na dojście do siebie, do dobrego stanu fizycznego. W zasadzie cały czas nad tym pracujemy, ale jest już dużo lepiej. Te pół godziny, które dostał ze Skrą, wykorzystał dobrze.





Reklama

I dodaje: - W jego wypadku ważne będzie utrzymanie rytmu meczowego, zatem nie wykluczam jego występów w zespole rezerw, dopóki będzie to możliwe. Jest coraz bliżej tego, by zacząć pomagać nam w Ekstraklasie.



CZYTAJ TAKŻE: Miał być liderem Lecha Poznań, a siedzi na ławce



Lech Poznań pokonał Skrę Częstochowa 3-0 i awansował w Pucharze Polski. Mecz był okazją do gry dla dublerów i zawodników głębi składu, ale trener Skorża podkreśla: - Nie pominę tego starcia przy budowaniu składu na mecz ze Śląskiem Wrocław.





Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Gdzie transmisja?

Mecz Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ 4K i TVP Sport.