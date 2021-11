Reszta zespołów Ekstraklasy ma czego zazdrościć Lechowi

Lech Poznań jest liderem tabeli PKO Ekstraklasy, choć tylko zremisował ze Stalą Mielec. - Takie mecze, z dużą przewagą i sporą liczbą sytuacji, które kończą się bez goli, zwyczajnie się zdarzają najlepszym drużynom, raz czy dwa razy w sezonie PKO Ekstraklasy. Ja bym nie porównywał tego remisu w Mielcu z porażką z Jagiellonią Białystok. To też nie jest tak jak w starych meczach Lecha Poznań za kadencji trenera Jana Urbana, gdy Kolejorz długo utrzymywał się przy piłce, a niewiele z tego wynikało. W Mielcu Lech miał sytuację bramkowe, współczynnik expected goals miał wysoki - mówi Damian Smyk z Weszło, gość podcastu "Lech na właściwym torze".





Jaka jest prawda o kadrze Lecha Poznań?

Po meczu w Mielscu, ale i po meczu Pucharu Polski z Unią Skierniewice, można się zastanawiać (tak jak w poprzednim odcinku podcastu), czy kadra Lecha Poznań jest rzeczywiście tak silna, jak może się to wydawać.



Czy faktycznie trener Maciej Skorża może wystawić dwie równorzędne jedenastki? - Jeśli chodzi o atak, to przy tym, jak chce grać Lech Poznań, Artur Sobiech nie nadaje się do takiej gry. Gdyby Mikael Ishak, odpukać, doznał kontuzji, lepszym zastępstwem do roli napastnika, będzie Joao Amaral. Nie ma też równorzędnych zmienników na skrzydłach i boku obrony. Barry Douglas nie przypomina siebie z 2015 roku, jego gol w Niecieczy zaciemnia nam jego biedę w ofensywie. Nie wierzę też, że w Lechu Poznań odbuduje się Alan Czerwiński, przykro mi, ale już nie wierzę. Natomiast to i tak jest to bardzo silna kadra. Gdyby podzielić kadry zespołów Ekstraklasy na szóstki, Lech miałby pewnie trzy swoje szóstki w top 10 takich zestawień - uważa Damian Smyk z Weszło.



Podcast "Lecha na właściwym torze" - odc. 28

